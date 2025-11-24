24 位系友教授跨世代創作 東海美術系展現台灣藝術脈動

《圖說》東海美術系首次「開箱」當今的 24 位教授教師作品，完整呈現橫跨四十餘年的創作脈動與教學系統。

【民眾網諸葛志一臺中報導】東海美術系首次「開箱」當今的24位教授教師作品，完整呈現橫跨四十餘年的創作脈動與教學系統。策展人美術系主任李思賢指出，東海美術自1983年創系以來，一直是臺灣藝術教育的重要基地，曾有蔣勳等藝術大師任教。本次展覽更聚焦李貞慧、張惠蘭、李思賢等24 位系友教授的跨世代創作，一次打開東海美術與臺灣藝術的歷史光譜。

為慶祝東海大學創校七十週年，美術系於東海大學藝術中心推出《貫精麤於內外，東西此相逢》大型特展，一口氣邀請李貞慧、許莉青、魯漢平、張惠蘭、劉孟晉、李思賢、王怡然、吳清川、羅慧珍、林彥良、周伸芳、段存真、張守為、邱建銘、武嘉文、詹志鴻、羅頌恩、陳誼嘉、胡竣傑、沈裕昌、盧依琳、廖敏君、鄭志揚、謝浩群等24位藝術家參展，展現40餘年來東海美術的教育脈絡與成果。

廣告 廣告

張國恩校長表示，這場展覽是「東海最珍貴的文化資產之一」，展現東海美術教育不斷延展的生命力與文化厚度，共同奠定東海美術教育的精神基石。

《圖說》張國恩校長（前右四）表示，這場展覽展現東海美術教育不斷延展的生命力與文化厚度。策展人為李思賢主任（前右一）。

策展人李思賢主任說明，本次展覽值得一提的，是以系統性的方式呈現東海美術的創作脈絡。李貞慧以「家」與「光影」為核心語彙，以早期摸索式的膠彩畫與東海校園的光影，來呈現東海獨特的人文靜謐；許莉青以古典油彩描繪日常與記憶，視角細膩且具女性詩意；魯漢平透過自身不同時代的書法作品交織東方美學，展現深刻的東方精神性。

張惠蘭以女性身體與視覺經驗為主題，兩件展出作品橫跨了37年，呈現生命在時間中的延續；劉孟晉以油畫與裝置藝術，探問跨文化身份與記憶碎片。李思賢則表示，他自己自學生時代以來，便就著重於事物的本質與精神多於外在現象，近期融合藝術史研究與觀念創作，以觀念性的當代水墨作品，回溯在東海美術系三十多年來理論與創作互證有無的思想脈絡。

李思賢更指出，全面開箱目前正在一線教學現場的24位系友教師作品，呈現跨越三、四十年來的藝術能量。作品形式涵蓋水墨、膠彩、油畫、雕塑、複媒與裝置藝術創作。段存真、張守為、邱建銘、羅頌恩、廖敏君等創作者，更以不同年代的視覺語言回應社會、文化與生命議題，形成跨世代共鳴的多聲部合奏。