「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」！聖誕老公公通過台灣上空...國防部轉發飛越照片、幽默透露平安夜任務！

北美防空司令部（NORAD）於耶誕前夕啟動年度傳統活動，透過雷達系統追蹤耶誕老人的飛行路線，在24日晚間22:41通過台灣上空。對此，台灣國防部於X平台發布消息，幽默表示「台灣武裝部隊保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常」。

北美航太防衛司令部（NORAD）每年都會在12月24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人在全球的飛行路線。台灣國防部也於社群平台上傳照片，表示聖誕老人於24日晚間10時41分飛越台灣上空，「而在此期間，國軍保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常，也祝福大家2025聖誕節快樂」。

此外，國防部也在臉書上傳影片，並且寫道「只有台灣人懂的密碼」。影片中以字幕幽默表示，平安夜大家都在追蹤「ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人）」，但追蹤任務國防部每天都在進行，不管是正在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項從不中斷的任務，就是「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家）」。

北美防空司令部的「追蹤聖誕老人」活動始於1955年入冬之際，當時正值美蘇冷戰，負責追蹤蘇聯核飛彈的北美大陸防空司令部（CONAD）緊急電話號碼的值班人員蕭普（Harry Shoup），接到小男孩來電詢問聖誕老人身在何方，因不忍破壞孩子過節的心情，於是佯稱為聖誕老人。根據紀錄，至少從那年12月23日起，CONAD每年平安夜都會追蹤聖誕老人，到了1958年CONAD改制為NORAD，這項傳統未曾中斷。

（圖片來源：國防部臉書）

