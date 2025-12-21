240億強化藥物韌性 賴清德籲立院儘速通過總預算

總統賴清德今日出席「醫療韌性守護健康臺灣」研討會。（李念庭攝）

行政院日前通過「國家藥物韌性整備計畫」（115至118年），預估總經費240億元。總統賴清德今日指出，憲法明文規定，中央政府總預算要在前一年度的最後一天，也就是明年預算要在10天後的12月31日前審竣完畢，但至今仍沒有，籲立法院儘速通過，將國家利益放在最優先。

中華民國公立醫院協會今日舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。賴清德總統致詞表示，公立醫療體系扮演重要角色，在「平凡中成就不平凡」，最終目標是守護健康台灣，衛福部持續增加健保總額，明年預算將破兆，有助改善公立醫療體系工作環境，未來也有機會實踐「不同工不同酬」，並讓醫院可以全面性加薪。

賴清德表示，健康台灣深耕計畫5年489億元，四大面向就是人才培育、改善醫療環境與服務環境、智慧醫療、社會責任及永續醫療。公立醫院專業加給比一般公立機關要來得低，賴清德說，歷史緣由不清楚，但一定要改善，因此已增加7～8％專業加給。

另，近期正在討論醫院加班減稅，公私立醫院敘薪方式不同，私立醫院底薪低獎金多、公立底新高獎金少，每小時加班薪資如何計算，要交由衛福部長石崇良傷腦筋，但大方向是要改善工作環境，讓加班能免除稅金。

賴清德指出，「藥物」很重要，為了提高韌性，國家正推動「國家藥物韌性整備計畫」，匡240億元、為期四年，強化藥物原料韌性，包括生產製造、儲存管理、智慧調控，面對天災、地緣政治變化，也能確保民眾用藥安全。

賴清德說，醫療韌性不只是國家、社會、人民健康韌性，也希望帶動台灣產業發展，當國內可以自給自足，也可以一國一中心，提供邦交國和友好國家藥物、衛材、醫療服務等，有助台灣佈局國際，第一步是從邦交國開始，政府也會協助藥品與衛材產業，強化藥物韌性。

然而，目前中央政府總預算尚未通過，包括「國家藥物韌性整備計畫」在內相關政策，都必須在預算通過後才能正式執行。憲法明文規定，中央總預算一定要在前一年度的最後一天完成，如2026年總預算，須在今年12月31日通過，也就是10天後要審竣完畢，但到現在都還沒有。

賴清德指出，政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先，中央政府總預算是不分藍綠，且目前執政的縣市長，反而是藍營比較多；中央政府總預算有3分之1是直接撥給地方，中央編列計畫型補助，實際也都是地方使用。明年有許多新計畫要推動，需要中央總預算儘速通過，希望各方幫忙。

