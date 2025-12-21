240億打造藥物韌性 賴總統喊話儘速通過總預算

賴清德總統21日出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」。（總統府提供）

賴清德總統今下午出席「中華民國公立醫院協會─醫療韌性守護健康台灣研討會」時表示，政府將持續從改善醫療服務環境、培育人才、推動醫療資訊整合及確保醫療永續等四大面向著手，打造醫療韌性，未來4年將挹注新台幣240億元執行「國家藥物韌性整備計畫」，呼籲立法院儘速通過明年度總預算案。

中華民國公立醫院協會今天在台北榮總舉行「醫療韌性守護健康台灣」研討會，賴總統致詞表示，公立醫療體系有責任配合政府政策。公立醫院不僅是救災與偏鄉醫療照護的重要支柱，更是守護民眾健康第一線，在平凡中成就不平凡，最終目標就是「守護健康台灣」。

賴清德表示，政府會從四個面向持續努力：第一、改善公立醫療體系工作環境。包括持續增加健保總額，今年以5.5％高推估，加計公務預算今年還會增加181億元、明年增加199億，明年健保總額可達到1兆82億元，讓衛福部可以推動「不同工不同酬」，醫院也可以全面性加薪；此外，也增加公立醫院的專業加給。

第二、持續精進醫療服務量能及人才培養。第三、全台所有醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所的檢查資訊共享整合。第四、社會責任及健保永續。政府提出「健康台灣深耕計畫」，規劃5年投入489億元，推動人才培育、醫療服務環境改善、智慧醫療、社會責任與永續醫療精神等。

賴清德提到，政府也編列240億元預算推動「國家藥物韌性整備計畫」，執行期間自明年到118年，共計4年，著重藥物原料、製造、儲存及智慧調控，並與國際接軌。讓臺灣在面臨自然災害或地緣政治變化時，仍保有醫療體系的韌性。

賴清德強調，這些政策的推行，要等中央政府總預算案通過後才能實施。法律規定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決」，但至今立法院仍未審議。並強調，政黨競爭難免，但應以國家利益為最優先考量。期盼大家共同合作，在此歲末年終之際，讓中央政府總預算案儘速通過，明年才能順利推動許多新的計畫。

