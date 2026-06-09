240億藥品韌性計畫啟動！60種關鍵藥拚國造 健保提高藥價
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
近年缺藥消息不斷，為確保藥品供應韌性，賴清德總統今年3月宣布暫停藥價調查三年，行政院也核定四年240億的「國家藥品韌性整備計畫」。衛生福利部長石崇良今（9）日表示，藥品韌性推動委員會已經正式啟動第一次會議，已盤點出60幾項「關鍵藥物」鼓勵在地生產，且為確保國藥國用，健保也會提高藥價，讓廠商有利潤空間因應國際原物料等波動因素。
石崇良下午出席「百歲人生，有備而來論壇」，接受媒體聯訪時，強調針對藥品韌性，衛福部已經啟動相關新策略。
石崇良說，行政院去年就核定有4年、共240億的「國家藥品韌性整備計畫」，雖然一度因為立法院沒有審預算而無法啟動，但本會期已先行可以動支，所以近期已展開第一次的藥品韌性推動委員啟動會議，五大工作小組依：國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適、國際合作分別推動。
第一步是確定「關鍵藥物」，石崇良表示，食藥署第一階段已盤點出60幾項的「關鍵藥物」，將輔導廠商國產、在地製造。「關鍵藥物」一定具備基本用藥、國人常用藥、藥證比較少、供應來源集中寡占等原則；再加上一些屬於專案進口者，像部分國內沒有藥證的抗生素，或兒童特殊劑型藥品，國內也沒有什麼藥證，均希望未來能夠由經濟部輔導廠商在地製造。
石崇良說，有了國藥國造之後，可如果醫療端不用，或是藥價沒有辦法支應財務，還是有可能會斷、會停，所以需要國藥國用，這就牽涉到健保的核價、藥價調整，目前健保已暫停藥價調查3年，這段時間就會重新修正藥品支付標準、藥價調整辦法，一旦發生藥品供應不穩時，就馬上限縮藥價差，讓廠商有比較大的利潤空間持續供應藥物，因應國際原物料波動風險。
另外，考量到一旦藥品供應吃緊，分配又失靈，就可能出現囤藥、短缺更嚴重的惡性循環，衛福部也規劃將從製造、輸入到使用、申報端，建立智慧調度系統，導入AI的預警機制。
石崇良說，上述的機制，全涉及法規的調適，例如部分太老的藥品，如抗生素，已找無原始資料，根本無從在國內申請藥證，必須全數仰賴國外專案進口，不是台灣沒有製造能力，而是需要法規的限制，因此，針對歐、美長期在用的這些老藥，也擬直接採認歐美的藥證資料；預計在年底前提出專法。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
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