240萬台人有腎病！醫推「這款湯圓」最安全：吃錯超傷腎

記者施春美／台北報導

醫師林軒任表示，腎友應吃無餡的小湯圓，並減少當餐食用的飯量，以維持血糖穩定。（圖／資料照）

今天是冬至，是吃湯圓的日子。腎臟科醫師林軒任表示，許多腎友今天總是猶豫能否吃湯圓，以他個人愛吃的「芝麻湯圓」，對腎友就是負擔，他建議腎友應將之換成無餡的小湯圓，並減少當餐食用的飯量，以維持血糖穩定。

台灣慢性腎病患者至少240萬人，林軒任在其臉書表示，冬至號稱「全年夜晚最長的一天」，也是大家習慣吃湯圓的日子，許多腎友在冬至這天，心裡總是在「想吃」與「不敢吃」之間拉扯。其實，腎病飲食並非所有湯圓都不能吃，關鍵在於如何透過「聰明置換」來減少負擔。

林軒任表示，以他個人最愛吃的是「芝麻湯圓」，對腎友來說是種負擔，因為芝麻、花生之類的內餡雖然香甜，但內含的磷離子對腎臟極不友善。

他表示，腎友可試著把芝麻湯圓換成無餡的小湯圓，並記得「澱粉換澱粉」的原則，飯後吃湯圓當點心時，記得當餐要少吃半碗飯，讓血糖與磷離子都能平穩地度過節慶。

