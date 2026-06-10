240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命

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記者施春美／台北報導

水果是健康食物，但有些水果可能不利慢性腎病患者。（示意圖／PIXABAY）

台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃毒素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，民眾若腎功能檢查報告已經出現紅字，或已是洗腎患者，絕對不要吃楊桃，哪怕是一小片、甚至是一口楊桃汁，都不能碰！楊桃含有一種特殊的化學物質，叫做楊桃毒素（Caramboxin）。

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楊桃毒素會在腎病患者血中蓄積 引發嚴重的神經毒性、嚴重可致命

健康的人吃下楊桃後，楊桃毒素會被腎臟過濾並排出體外，完全不會對身體造成傷害。腎功能受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃毒素會在血液中蓄積，並輕易穿過血腦障壁直奔中樞神經系統。

洪永祥表示，楊桃毒素會過度興奮大腦的神經受體，引發嚴重的神經毒性。中毒的早期症狀是毫無預警且停不下來的打嗝、噁心、嘔吐；接著會演變成四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇大發作、意識模糊、昏迷，甚至死亡。

洪永祥表示，根據巴西聖保羅大學醫學院發表於頂尖腎臟病期刊《Kidney International》的研究，楊桃中的楊桃毒素（Caramboxin）是一種具有強烈神經毒性的非蛋白氨基酸。

對於尿毒症患者或慢性腎病患者，即使只是攝取少量的楊桃，都可能引發嚴重的神經中毒症狀，其致死率與病情嚴重程度密切相關。研究強烈建議，臨床上應對所有腎功能不全患者實施嚴格的「楊桃禁令」。在所有水果中，楊桃是唯一的「絕對禁忌」。

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