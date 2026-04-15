240萬特斯拉新車違停爆衝突！余祥銓首露臉還原現場 「驚人內幕｣曝

記者蔡維歆／台北報導

余祥銓開特斯拉新車來錄影。（圖／記者蔡維歆攝影）

余祥銓近來砸240萬元換全新的特斯拉Model Y，日前卻被檢舉違規停在北投的公車停靠區，當時有民眾上前提醒開走，雙方火藥味十足。余祥銓現場則表示因為爸爸余天去拔4顆牙，擔心老人家出血危險，才會趕過去違停等他。如今余祥銓出面錄影，也還原當天狀況。

余祥銓談特斯拉違停。(圖／記者蔡維歆攝影）

余祥銓今上節目受訪，他還原現場說：「我就停在那邊大概兩分鐘，那個民眾也沒有要搭公車也沒開車，然後就直接拿手機拍我，我就跟他說不好意思，然後我往前移就開走了。」對剛換新車就出狀況，余祥銓也透露之所以換車是因上一台特斯拉被吊牌照，當時他半夜2點多開在五楊高架上，結果因為超速開140，還被罰1萬5千元，工作必須開車代步跟接送小孩的他才不得已先換新車，「然後舊車就給柔柔，她用便宜價錢跟我買。」

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而余祥銓扛起全家生計，之前曾透露養爸媽跟柔柔、女兒每月開銷差不多20萬元，如今換新車，余祥銓今錄《醫學大聯盟》說因為特斯拉cp值真的很高，「我家就有裝充電樁，兩台我都可在家充，所以油價就算漲對我也沒影響，不用保養又不用燃料費，我大概開特斯拉一年可以省10幾萬。」

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