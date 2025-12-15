240萬轉錯帳戶 寧波女崩潰 追討1年拿不回來曝原因

李女士轉240萬時選錯收款人。（視頻截圖）

浙江寧波一名李姓女子因轉帳失誤，誤將240萬元（人民幣，下同）轉入一名被執行人帳戶。今年2月，法院認定收款方不當得利，要求返還款項，但收款帳戶已被銀行申請凍結；至今一年，李女的錢還沒有要回來。

深圳新聞網報導，李女表示，事情源於去年12月26日，她的朋友杜女需向劉女償還305萬元借款，但自身僅籌得65萬元，遂向李女借款240萬元補足差額。為確保資金安全，三方商議先將錢款集中轉給共同朋友甲女，再由甲女一次性轉帳給劉女。

然而在實際操作中，李女在轉帳時因收款人同為單名「瑩」字，誤將240萬元分三筆，轉給另一名乙女。事後確認，乙女並非原定收款人，且其帳戶涉及法院執行案件。

李女隨即提起訴訟並申請凍結收款帳戶。今年2月，法院判決乙女構成不當得利，須於判決生效後10天內返還240萬元。但李女表示，對方此後失聯，款項始終未能返還。

經了解，李女錯轉錢款的收款方是徽商銀行余姚支行，乙女因貸款逾期，尚欠徽商銀行本金約700萬元。銀行已於去年5月向法院提起訴訟並申請財產保全，其名下帳戶因此被依法凍結。

在不當得利判決生效後，李女向法院提出執行異議，請求停止對乙女其他帳戶內剩餘183萬餘元的強制執行，並解除凍結。余姚法院對相關款項僅採取凍結措施，尚未實際劃扣。

今年11月11日，法院裁定李女的權利不足以對抗銀行的在先強制執行，駁回其執行異議。對此，李女已提起異議之訴，案件尚待開庭審理。

