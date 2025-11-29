242發傳奇女優降臨台北 《棉花糖娘》限定四天開放

日本女優美園和花將在台舉辦個人寫真展。（ADULTOPIA大人國提供）

日本超人氣女優、擁有G罩杯魔鬼身材的「一見鍾情女神」美園和花（Misono Wakana）宣布將於下個月底重磅登台。她將於12月18日至21日 在台北「Misemono 見世物小屋」舉辦個人寫真展《棉花糖娘》，僅限4天。美園和花不僅擁有甜美臉蛋，更以「連吞242發」的驚人紀錄被業界封為「傳奇級別」成人偶像。近期她積極跨界，曾與「暗黑周杰倫」東尼大木在香港歌手李拾壹MV中同框，超強的化學反應與鏡頭感受到網友狂讚。

這次登台展覽是她完全跳脫AV演出框架的全新嘗試，展覽主題《棉花糖娘》以「蓬鬆、柔軟、脆弱卻努力向前的心」為核心概念，由名攝影師柳沢康太掌鏡。美園和花強調這系列影像走「甜×感性×成熟」的複合路線，想讓粉絲看見她專屬的「多層次性感」與內心世界。

G奶女神美園和花在台北拍攝寫真照。（ADULTOPIA大人國提供）

為呈現最夢幻的視覺效果，拍攝團隊特地選在 台北汽車旅館的泳池進行取景。鏡頭捕捉了大量夢幻泡泡與水光效果交織下的柔和光線，將美園和花的身體線條溫柔包裹，現場工作人員形容畫面宛如「從水中升起的棉花糖」。美園本人也多次強調這次的拍攝更注重時尚感與藝術性，作為她對自我世界的階段性紀錄。

美園和花《棉花糖娘》展將於12月18日至21日舉辦。（ADULTOPIA大人國提供）

《棉花糖娘》將展示多組全新私密寫真，讓粉絲看見更真實、坦誠的她。展覽期間現場除有限定周邊商品販售外，也預定舉辦特別見面會（詳細資訊請鎖定ADULTOPIA 大人國 公告）。美園和花已透過團隊向台灣粉絲喊話：「希望大家能在展覽裡感受到我想呈現的柔軟與多感性，台北見！」

