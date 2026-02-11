243天後首露面！米倉涼子甩涉毒風波瘦一圈 男星「超暖舉動」當場噴淚

米倉涼子（左）相隔8個月公開露面，遠藤憲一為她打氣。翻攝X@modelpress

50歲「日劇女王」米倉涼子洗刷涉毒風波後首度公開露面，昨（10日）晚在東京現身主演的《Angel Flight 空中送行者》電影版記者會，相隔243天再度站上舞台的她，模樣看起來清瘦不少，遠藤憲一更當場為她打氣，她說：「能夠順利上線，真的非常開心。」語畢忍不住落淚。

《Angel Flight 空中送行者》昨在東京舉行上線記者會，也是米倉涼子自去年6月在東京出席活動以來，相隔243天首度公開露面，已8個月沒公開現身的她，先前爆出違反《麻藥取締法》遭警方調查，甚至遭警方書面函送東京地檢署偵辦，直到1月30日才獲不起訴處分。

昨記者會現場保安十分嚴密，媒體席被設在與舞台稍遠的中央區域，記者們也被要求不能提問，米倉涼子則在閃光燈的包圍下，神情凝重地說：「今天能站在這個舞台上，全靠粉絲們熱情的支持與相關人士的細心協助，真的非常感謝。」隨後深深一鞠躬。

遠藤憲一暖心打氣：涼子現在很好

而與她多次合作的資深男星遠藤憲一，則當場為她打氣，他說：「我第一次看到涼子這麼緊張！」握住米倉的左手高舉過頭，大聲喊著：「太好了，涼子！涼子現在很好！」熟悉又溫暖的舉動，讓米倉當場紅了眼眶，情緒湧上心頭。

米倉涼子也提到，「從影集開始就獲得許多支持，真的很開心。正因為有大家的期待，才能拍成電影版。」她也再度向觀眾致謝。只是整場活動，米倉涼子始終處於高度緊張狀態，多次緊張到講話打結。所幸在演員群的陪伴打氣下，堅定說出：「我正拼命站在這裡。」說出她已準備好重拾演藝工作的決心。《Angel Flight 空中送行者》將在2月13日於Prime Video全球上線。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



