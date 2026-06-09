245家青創品牌經驗傳承 第4屆高雄攤車輔導計畫6/10招生啟動

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青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」免費培力課程。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局推動全國首創「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，今年邁入第4屆，6月10日起正式開放報名，除持續提供最高新台幣2萬5千元輔導費、專業顧問諮詢及培力課程，更首度推出「攤友會」交流機制，串聯歷屆245家輔導品牌，透過「學長姐」的實戰經驗傳承，全面升級品牌的營運實力與市場競爭力。青年局表示，計畫相關資訊6月10日公布於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，即日起至7月1日下午5時受理報名，案件將依送件順序及資料完整性，由外部專業審查委員進行審查，預計7月20日公告結果。

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青年局長林楷軒表示，攤車是目前最具彈性的微型創業型態，而全台首創的攤車輔導計畫，正是陪伴創業者站穩市場的關鍵推手，青年局除提供創業輔導資源、顧問諮詢服務及培力課程等多元機制，也積極媒合品牌參與市府大型活動及特色市集，拓展市場通路與曝光機會，協助品牌逐步累積鐵粉與口碑，最終朝向實體展店、連鎖加盟、通路寄售等多元營運模式穩健發展。

今年計畫新增「攤友會」交流機制，邀請前3屆優秀品牌與本屆新進品牌深度對談，透過學長姐分享創業歷程、市場經驗及經營心得，促進品牌間資源串聯與合作，讓青創夥伴在品牌升級與市場拓展的路上，擁有最強大的後盾與創新啟發。

在「培力課程」方面，今年規劃品牌經營管理、社群行銷、財務管理及政府資源運用等課程，並加碼辦理3場實作型工作坊。8月邀請旅法主廚蒲欣珍分享商品開發與創意料理實務；9月由攝影師唐尼教授商品攝影技巧；11月則邀請邊緣工事Sunny分享攤位陳列與空間改造經驗，透過美學實作與名師指點，協助品牌精進產品魅力，打造最具質感的市集美學形象。

自計畫推動以來，已累計協助245家攤車品牌成長，並透過各類展售平台及大型活動，協助青年品牌接軌市場，其中由青年局打造的「城市嶼浪」青創攤車市集成果嘉年華已成為青年品牌重要展售平台。2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」活動舉辦的「掠食者市集」，創下4天狂吸逾百萬人次的驚人紀錄；結合2026跨年系列市集推出的「今晚不關燈・高雄跨年青創市集」亦引爆消費熱潮，成功協助青年品牌精準對接多元消費族群，搶攻龐大商機。

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