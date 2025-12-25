249旅步3營耶誕節交換禮物 增進同袍情誼

記者張雅淳／綜合報導

陸軍步兵第249旅步3營日前舉辦耶誕節交換禮物活動，精心規劃多項團康與互動遊戲，讓官兵在輕鬆歡樂的氛圍中彼此交流，增進同袍情誼；活動中，每位官兵準備的禮物充滿巧思與驚喜，交換過程笑聲不斷，現場洋溢溫馨熱絡的耶誕氣氛，為官兵留下難忘的美好回憶。

營長黃中校表示，每年均於耶誕節期間辦理交換禮物活動，透過溫馨互動，促進官兵情感交流，同時傳遞平安與祝福，讓官兵在戮力訓練之餘得以適度放鬆身心；黃營長亦期勉全體官兵於新的一年中，持續精進本職學能，齊心協力完成各項任務，共同為單位榮譽奮鬥。

陸軍步兵第249旅步3營舉辦耶誕交換禮物活動，促進官兵情感交流，同時傳遞平安與祝福。（249旅提供）