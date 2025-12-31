249旅無人機操作訓練 強化任務效能

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍步兵249旅日前舉辦無人機操作訓練，課程內容涵蓋飛行安全、操作原理及任務應用等項目，並由具專業證照之教官講授與實作指導，使學員熟悉飛行控制與判讀技巧，奠定科技化作戰基礎。

訓練過程中，官兵展現高度學習熱忱與團隊默契，透過實際操作培養臨場應變及任務規劃能力，進一步提升災防偵察與任務支援效能，展現部隊積極導入新科技能量的決心。

249旅舉辦無人機操作訓練，課程內容涵蓋飛行安全、操作原理及任務應用等項目。（249旅提供）