25位選手拚2026亞運 蔡明忠：台灣大當最強後盾

瞄準2026年名古屋亞運，台灣大持續加碼挺選手！自2003年起累計砸12.5億元挺運動，連9年奪下「運動推手獎」，9日再從運動部抱回最高榮譽金質獎、長期贊助獎，蔡明忠喊：「台灣大要當選手最強後盾，陪他們站上世界舞台。」

這句話不是第一次出現，卻在此刻特別有重量。距離名古屋亞運不到2年時間，台灣多名一線與新生代選手，正同步進入備戰關鍵期，企業能否長期陪跑，直接影響他們能走多遠。

不分賽道 蔡明忠：挺運動強身健國

頒獎典禮現場，拳擊、體操、霹靂舞、高爾夫等不同項目的選手站在同一個舞台上，畫面罕見，卻不違和。這些來自不同賽場的運動員，許多人背後有一個共同點——他們都是台灣大長期支持的「運動家族」成員。

目前台灣大支持10大運動項目、25位選手。與其說是一次次贊助，不如說是一種長時間的陪伴。對多數選手而言，後勤是否穩定，往往比掌聲更實際；能不能專心訓練、按節奏出賽，常常取決於場外支援是否到位。

台灣大董事長蔡明忠談到企業角色時直言，選手的職涯有限，卻要承受長期高壓，而企業能做的，不是替選手比賽，而是讓他們不用為比賽以外的事分心。這樣的想法，也成為台灣大持續走長線的原因。

台灣大瞄準2026名古屋亞運，率國手再攻世界之巔。（台灣大提供）

從奧運到亞運 25位選手進入備戰時刻

回顧近年成果，台灣大支持的選手已多次在國際賽場交出成績單。2024年巴黎奧運期間，共有13位運動家族成員闖進奧運殿堂，拿下1金3銅，寫下單一企業支持選手人數與成績都相當突出的紀錄。

隨著奧運落幕，焦點轉向2026名古屋亞運，蔡明忠宣布旗下25位選手正全力備戰，包括「鞍馬王子」李智凱、「台灣霹靂舞一哥」孫振、「世界拳后」林郁婷、「拳擊女王」陳念琴、「世界貓王」唐嘉鴻等人。

除了選手本身，台灣大也長期參與國內賽事與球隊支持。從大型賽事到職棒、職籃，透過實際投入，讓運動不只停留在比賽當天，而是成為日常的一部分。這種「不求短期曝光」的方式，反而讓支持更被選手與運動圈看見。

在企業贊助常被視為行銷工具的環境下，長達9年的持續投入並不常見。運動圈人士指出，企業贊助運動的最大挑戰不是一次性投入，而是能否在運動選手成績高低起伏、話題冷熱交替時，依然不抽手。

名古屋亞運進入倒數計時，25位選手陸續進入新一輪備戰。場上拚的是秒數、分數與排名，場下撐的是制度、耐心與承諾。對台灣大而言，角色始終清楚，不站到聚光燈中央，而是站在選手身後。

當比賽進入最關鍵的時刻，真正能留下影響的，往往不是一場勝負，而是有沒有一個後盾，陪選手走到那一刻。