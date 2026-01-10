25億整建金門機場跑道 118年動工

交通部長陳世凱（左二）十日前往視察金門機場，聽取民航局簡報機場空側道面整建工程規劃情形。（交通部提供）

本報綜合報導

金門機場跑道自八十九年大型整建至今使用逾二十五年，民航局表示，已啟動空側道面整建工程建設計畫，規劃投入二十五億元，預計一一八年動工、一二０年完工，目標一四０年滿足旅客量四三八萬人次需求。

交通部部長陳世凱十日前往金門地區，視察金門機場及水頭港。交通部民航局表示，金門機場跑道自民國八十九年大型整建至今，使用超過二十五年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入新台幣二十五億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，現正進行工程設計作業。

陳世凱表示，金門機場為單跑道機場，是金門最重要的空運門戶，在維持營運的同時進行大規模道面整建，工程挑戰性高；特別指示民航局會同規劃團隊，務必掌握「飛航安全」與「旅客服務」最高原則，施工規劃須設法減少對航班起降的影響，並做好相關配套措施。

陳世凱也前往金門水頭港視察，航港局表示，金門自九十年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近四十億元，攜手金門縣政府共同推動「金門水頭港客運中心興建工程」，打造每小時雙向通關二千八百人次、年旅客服務容量達三五０萬人次的客運中心，預計二月試營運。

水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設，陳世凱指出，這項建設啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能，將請航港局會同金門縣政府與航商、ＣＩＱＳ單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查），做好營運啟用前相關準備作業及應變措施，確保正式啟用時，提供安全、順暢及便捷的服務。