25億補償費無人領 新北地政局推查詢平台找回

新北市地政局自31日起於官網推出「徵收補償費保管款單一入口查詢平台」，民眾只需輸入受補償人完整姓名、統一編號或身分證字號，即可查詢相關領取情形，若查出確有尚未領取的保管款，可在平台上直接點選線上申請，或利用平台自動產製申請書後，再以臨櫃或通信等方式提出申請。

進入徵收補償費單一入口查詢平台，輸入姓名及統一編號(身分證字號)即可查詢。（圖／新北市地政局提供）

新北市地政局徵收科科長謝秀琳提醒，徵收補償費一旦存入保管專戶，超過15年仍未申領，就會依法歸屬國庫，等於白白錯過原本屬於自己的資產。她強調，現在利用查詢平台，只要1分鐘即可找到徵收補償費保管款，千萬別讓權益睡著了。

徵收補償費單一入口查詢平台，查得到也領得到。（圖／新北市地政局提供）

地政局統計，截至今年11月底，歷年未申領的徵收補償費總金額高達25億4千多萬元。地政局表示，補償費遲未領取的原因，常與土地早年被徵收、原地主已過世、子女未完成繼承有關，時間一拖就是十多年，直到最後才發現款項早已列入充公期限。若受補償人死亡，其繼承人已辦竣繼承審查者，亦可查詢其應領保管款資料。

地政局強調，補償費不是補助，而是民眾依法應得的財產，卻因資訊斷層而被遺忘。為避免民眾在不知情的情況下被充公，查詢平台從查詢到送件一氣呵成，可能避免數十萬甚至上百萬元的損失。

