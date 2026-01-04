25億進駐知本！台東卡大地布地熱案 部落今辦會議表決

台東卡大地布部落今辦八方地熱開發案諮商同意投票會議。（蔡旻妤攝）

八方知本地熱電力公司擬投資約25億元，在台東市知本地區推動地熱發電計畫，申請範圍約2公頃，屬國產署委託經營土地，涉及卡大地布部落傳統領域。為此，台東卡大地布部落今（4）日下午舉辦115年度部落會議第一次定期會議程，並討論「八方地熱開發諮商同意案」，約40餘人出席。

八方知本地熱公司預計在台東建造容量9.99MW的地熱發電廠，預計設置2至3口生產井及2至3口回注井，鑽井深度約2500至3000公尺，採集中鑽井平台並以斜井方式向地下延伸。發電系統採ORC（有機朗肯循環）雙循環技術，透過地下熱能加熱工作流體帶動渦輪發電，地熱水則回注地下循環使用。

廣告 廣告

台東卡大地布部落今辦八方地熱開發案諮商同意投票會議。（蔡旻妤攝）

八方公司簡報指出，施工階段將引進4000公尺級低噪音自動鑽井設備，並規畫與具國際地熱開發經驗的紐西蘭鑽井公司合作，以降低鑽井風險與施工干擾。鑽井期間所產生的廢水，將留在廠區內循環處理，不外排至周遭水體；營運後電廠不燃燒、不排碳、不排放廢氣，僅有冷卻水塔產生水蒸氣，定位為低汙染、基載型再生能源。

回饋條件部分，依114年2月23日協商內容，若部落同意開發，回饋將自「部落第一次同意」起算，原則上每年每公頃不得低於60萬元；待電廠商轉後，回饋金額原則上每年不得低於營業收入的5％。此外，業者也承諾在施工、營運及商轉期間，優先聘用卡大地布部落成員，以促進在地就業。

卡大地布部落4日下午於聚會所召開定期部落會議，會議主席為部落主席林茂盛，議程第3案列為「傳統領域土地利用003號案－八方地熱開發計畫諮商同意案」，該案自113年起已多次說明與協商，本次會議結論攸關開發案是否得以持續推動，外界關注。

更多中時新聞網報導

大腸鏡早篩早治 揪出癌前病變

孫燕姿隔12年重返香港開唱

楊丞琳聞香止飢 瘦4公斤秀小蠻腰