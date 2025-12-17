"25元肉粽"隱身民宅 傳統好味道低調走過40年頭

南部中心／曾虹雯、廖錦雄 高雄市報導

三個銅板能買到什麼好吃的？帶您來看高雄一間隱藏版的肉粽店，包有三層肉、花生的粽子，居然只要25元，相當佛心。店面沒有招牌，低調隱身在民宅，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。





混入花生的糯米包裹三層肉，一顆粽子只要25元。（圖／民視新聞）





香噴噴、熱騰騰的的肉粽剛剛起鍋，剝開粽葉，混入花生的糯米包裹三層肉，一顆粽子居然只要三個銅板。顧客說25元很平價，要是以現在的消費來說，這個肉粽實在很便宜。料多實在啊CP值蠻高的，有時候會來買，好吃啊。每天現包現蒸的肉粽，民眾一買就是好幾串，晚來只能等下次。位於高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，低調隱身在不起眼的磚造民宅，沒有招牌，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。

位於高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，低調隱身在不起眼的磚造民宅。（圖／民視新聞）









肉粽老闆說，這條路還沒開我們就在賣了，以前買15元到20元，現在25元25賣差不多，兩年了吧就薄利多銷。肉粽老闆娘也說，我們都四點多就起床，四點多就有人來買了，之前還會賣阿兵哥去當小蜜蜂。老闆娘每天早上到市場採賣食材，泡花生、洗粽葉，每個步驟都不馬虎。物價高漲的年代，銅板肉粽用佛心價格，持續飄香。





