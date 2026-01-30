中部中心 ／ 中部綜合報導

一名美籍男子和妻子前年來到台灣，男子在台中南區一處市場突然倒地，消防獲報到場，發現人已經失去意識，消防人員獲報到場，隨即展開CPR和AED電擊救援，整個過程25分鐘不間斷按壓，最終把人從鬼門關救了回來。康復後，當事人也透過台灣籍的妻子，跨海寫信，表達滿滿感謝。





美籍人士Jason 成功被搶救回來康復後 聯繫上當時的救護員表達滿滿謝意。（圖／翻攝畫面）





美籍男子Jason走在路上突然倒地，消防隊員抵達現場發現他已經OHCA，沒有生命跡象，立刻進行CPR急救，持續不斷按壓加上AED電擊救護，上了救護車持續不停運作，直到抵達醫院，整個過程約25分鐘沒有間斷，送醫後由醫院持續接手搶命，事情發生在2023年3月間，人在美國的Jason完全康復，跨海向救護人員致謝。

25分鐘持續搶命！ 美籍男康復後跨海信謝恩人

當時案件的救護員周厚誠 對該件救護案至今仍印象深刻。（圖／翻攝畫面）





當時的救護員周厚誠對這件救護案件至今仍印象深刻，讓他意外的是，傷者康復後的442天他收到跨海信，對方表達，感謝救護團隊沒有放棄他，前後電擊了10次，在加護病房住了80天，最後活了下來。救護人員的天職是救命，只是這次救護特別有感，外國人士路倒救命，救護員成功把人從鬼門關拉回來，事後還收到跨海感謝信，當事人太太就是台灣人，雙方相約台灣見，要親自表達感謝。





