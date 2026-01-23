25國將加入「和平委員會」! 多國極具爭議 竟還有11國被禁美簽證

美國總統川普昨（22）在瑞士達沃斯舉行「和平委員會」簽署儀式，正式宣布成立「和平委員會」。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 美國總統川普昨（22）日在瑞士達沃斯（Davos）舉行「和平委員會」簽署儀式，正式宣布成立，並親自擔任擁有「唯一否決權」的領導人。不僅入會「終身席位」叫價10億美元，更有可能未來取代聯合國安理會，而受國際矚目。據消息，目前確認會加入「和平委員會」的 25 國家中，竟有 11 國名列國務卿盧比歐公布的「暫停美國簽證」名單。

根據 X帳號「rainbow7852」 揭露的章程，該理事會由川普擔任領導人，核心執行層由其女婿庫許納（Jared Kushner）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及世界銀行行長班加（Ajay Banga）組成，甚至納入英國前首相東尼·布萊爾（Tony Blair）。

廣告 廣告

川普在成立儀式上強調，這是一個「能把事情辦好」的圈子。根據 X帳號「以色列戰爭」 報導，川普已對中東發出最後通牒：哈馬斯若不解除武裝就等著被消滅，新理事會將領導中東走向「從未見過的新和平」。

來自19國的領袖與高階官員與川普同台簽署創始憲章。 圖：達志影像/美聯社

根據 X帳號「new27brigade」 消息，儀式當天有來自 19 國的領袖與高階官員與川普同台簽署創始憲章。截至目前，包括以色列（納坦雅胡已確認）、匈牙利、阿根廷、沙烏地阿拉伯及土耳其等約 35 個國家表達加入意願。

然而，這場外交大戲也爆出烏龍。根據 X 帳號「bayraktar_1love」 指出，白宮在名單中誤將「比利時」列入，隨後才修正為川普屬意的「白俄羅斯」。

「和平委員會」的規章極具川普商人風格，他提出想要「永久席位」的國家必須支付 10 億美元放入其控制的基金，否則僅能擔任 3 年普通成員。

對此法國總統馬克宏明確拒絕，批評此舉篡奪聯合國主權，川普隨即威脅對法國紅酒徵收 200% 關稅。此外，因格陵蘭爭議與美鬧僵的丹麥、挪威、瑞典也均已拒絕。

法國總統馬克宏已明確拒絕加入「和平委員會」，並批評此舉篡奪聯合國主權。 圖：翻攝自 X

而俄羅斯總統普丁雖受邀，但俄羅斯政府也開出條件，要求以「美國凍結的俄國資產」支付入會費。加拿大則表示「原則上同意加入」，但「不願支付巨額會費」。中國官方則極其謹慎，目前加入可能性極低。

儘管川普聲勢浩大，但據 X 帳號「rainbow」 觀察，目前同意加入的 25 個國家中，竟然有 11 個國家名列國務卿盧比歐公布的「暫停美國簽證」名單。恐意味著這些獲邀協助「全球和平」的成員國，其國民目前甚至無法合法進入美國。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中美若戰 美軍數周內就達「崩潰點」! 美最新AI兵推 : 9成戰機初期就被摧毀

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…