25坪老屋翻新設計，以光為起點、實現極簡而有呼吸感的現代居家

編輯 Chloe Chen｜圖片提供 宸名室內制作

小編帶你看好宅

25坪的老屋，設計師在規劃上以「光」作為這個家的起點，在格局規劃上更著重於，如何從狹長的窗帶讓光緩緩滲入其中，並沿著淺色地坪向室內鋪展，讓原本線性的空間不再顯得侷促，而是多了一份節奏與呼吸。走廊不再只是通道，而是一段過渡日常與私領域的序曲，灰白色調在牆面與地坪之間交錯，低調卻耐看。



客廳以極簡語彙構築，電視牆選擇留白，僅以細緻線條與收納機能隱約勾勒輪廓，使視線自然停留在空間本身。淺木色地板搭配柔軟的灰階家具，削弱了量體感，也讓整體氛圍顯得安靜而溫和。圓形桌几與低矮座椅至於空間中心，彷彿暗示這裡不是為了展示，而是為了生活本身而存在。



從玄關沿著牆面規劃為L型的層架與櫃體，收納書籍與日常物件，讓生活痕跡成為空間的一部分，同時也作為穿鞋椅使用。餐廳與客廳彼此相望，沒有明確的界線，卻透過家具尺度與天花層次自然分區。木質餐桌在白色基調中顯得溫潤，吊燈則懸吊上方，形成視覺焦點，也為用餐時刻保留一份儀式感；餐邊櫃則木質為基礎，搭配玻璃門片以虛實交錯的做法，讓展示與收納並行。

小編的最愛

廚房延續整體的清爽語言，白色檯面與木紋櫃體相互映襯，線條簡潔卻不失溫度，同時搭配造型花磚。整體空間透過料理、清洗與收納各自歸位的規劃，使日常操作流暢而不費力。

廣告 廣告

宸名設計有限公司／周士崴、陳晏緹

地址：台北市大同區承德路三段17號2樓

電話：02-25991747

Email：service@cmcm.com.tw

網站：https://www.cmcm.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>宸名設計有限公司

立即聯絡>>>宸名設計有限公司