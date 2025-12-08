25家牛肉湯業者齊聚善化 台南牛肉節抽台北沖繩機票

台南市長黃偉哲（左）8日在永華市政中心宣傳牛肉節活動，因羊肉價格大跌，同時宣傳羊肉。（程炳璋攝）

全台超過9成溫體牛肉來自台南善化肉品市場，牛肉湯成為台南的重要產業。台南牛肉節14日在善化成功啤酒廠登場，因應今年羊價大跌，現場同時有羊肉食品展售。今年共有25家牛肉湯業者響應活動，民眾在活動期間前往用餐，可參加集點抽獎活動，最大獎為台北至沖繩來回機票。

台南市飼養2.6萬頭牛，其中柳營區就占2萬頭，全台逾9成溫體牛肉由善化肉品市場屠宰後運送，今年飼養乳牛飼養成本提高，自牧場牛隻收購價到屠宰商賣出價格都提高約1成，第1線的牛肉湯業者微幅調漲，每碗約多出10元左右，部分業者選擇自行吸收成本，尚未完全反應在市場。

除了養牛數量龐大，台南市養羊數逾4萬頭，全台第2，主要在新化、關廟與歸仁區，羊價市場去年達高峰，每公斤一度賣到300元至400元左右，造成市場需求大減，今年價格掉了4成。台南市政府將在活動現場一併設攤宣傳。

台南市長黃偉哲表示，台南牛肉湯近年來打下高知名度，每天都有北部業者搭高鐵來買溫體牛肉。今年羊肉價格大降，冬天正好吃羊肉溫補，羊肉爐、燻羊肉都是台南市知名美食。

今年的牛肉與鮮乳節14日在善化啤酒廠登場，現場有5家牛肉湯業者設攤，還有水餃館製作牛肉餡餅，納入羊肉展售現場還有啤酒販售，「大口喝酒、大口吃肉」。

台南市農業局長李芳林表示，柳營酪農區是全台主要牛乳生產區之一，牛乳供應國內乳品大廠，更成立小農品牌鮮乳加入市場。冬季鮮乳易過剩，同樣是今年活動宣傳之一。

現場活動之外，即日起至19日到25家牛肉湯業者消費，可參加集點抽獎活動，最大獎包括香台北沖繩來回機票、飯店雙人住宿券等獎品。

