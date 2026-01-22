25年來新低！ 主計總處：去年失業率3.35%

▲行政院主計總處今（22）日公布去年全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，是2001年以來，也就是25年以來新低。隨著上週台美拍板15%不疊加關稅，主計總處認為，將對未來傳統產業狀況有更大改善。(圖／高雄市政府勞工局提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣2025年經濟成績單亮眼，失業率同時也有好消息。行政院主計總處今（22）日公布去年全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，是2001年以來，也就是25年以來新低。隨著上週台美拍板15%不疊加關稅，主計總處認為，將對未來傳統產業狀況有更大改善。



據統計，12月失業率為3.30%，較上月下降0.03個百分點，經季節調整後失業率為3.35%；全年失業率平均為3.35%，年降0.03個百分點，為25年以來新低。



12月工時不足就業人數為12萬7000人，較上月增加3000人，主計總處認為，除關稅、全球傳產產能過剩外，12月進入冬天，農業減少產量都可能提高工時不足就業人數。



而在勞動力部分，12月勞動力參與率為59.59%，較上月上升0.02個百分點；全年勞動力參與率平均為59.43%，年升0.15個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這是繼1990年以來，也就是36年以來的新高。



▲12月失業率為3.30%，較上月下降0.03個百分點，經季節調整後失業率為3.35%；全年失業率平均為3.35%，年降0.03個百分點，為25年以來新低。（圖／取自主計總處報告）



對於勞參率刷新高，她解析，主要是女性參與職場及中高齡就業政策有效果，舉例像是勞動部修法通過65歲員工不用強制退休，可以在勞資雙方共識下繼續就業，以及女性長期觀察下都已經打破傳統觀念出來工作，這點從統計中的「非勞動力按未參與勞動原因分」中的「料理家務」人數下滑看出端倪。



另外，隨著台美關稅談定在15%，對於後續失業率有甚麼影響？譚文玲表示，因為才1月中旬才知道數字，一時之間可能還看不出變化，但長遠來看過去台灣與日本、歐洲、韓國輸美國存在稅率差異，而對等關稅之下，大家立足點都相同，對於傳產非常好的消息。



但她也提醒，傳產狀況不僅僅是因為關稅，還有中國低價傾銷產品所致，後續還是要持續觀察全球經濟狀況。

