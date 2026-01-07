25年來最嚴峻 美逾千萬人染流感
全球 A型流感 變種病毒--「K分支」，疫情竄升，美國疾病管制與預防中心最新公布，美國 至今，至少 已有 1100萬人 感染流感，並造成 約5000人 死亡。根據CNN報導，由於 因 "類流感症狀" 就醫、或前往急診的人次，已達到 近25年來 的最高峰，5歲以下的孩童病患，占比 更高達20%，許多地方政府都呼籲民眾，現在帶孩子接種流感疫苗還是來得及，能發揮一定的保護力。不料，川普政府 卻在5號宣布，削減 對 兒童疫苗 的 推薦數量，聯邦政府 不再建議兒少 接種 流感和其他類型的疫苗。至於 要如何保護青少年的健康安全? 川普政府 隻字未提，也引發了 疫苗施打的相關爭議。
「隨著新年長假結束，美國有數百萬人開始返校與上班，醫療專家最近示警，民眾返家 意味著病毒開始在各地傳播。」
民眾：「我全家都感冒了，這可沒列在我2026年的計畫清單。」
美國 流感疫情 大爆發，根據CNN報導，全美 感染 流感病毒的人數，創下近25年來新高；" 全版實-01 字卡 請分 兩動出 " 美國 疾病管制 與 預防中心 統計，美國 至今，至少 已有 1100萬人 感染流感，並造成 約5000人死亡； 感染者中，又以 24歲以下的 年輕族群 最多，占35%；5歲以下的孩童病患，占比 則高達20%，，相當於 約有220萬名 幼童患病 。4628438 紐約市貝爾維尤醫院門診部主任沃拉克醫師：「截至耶誕節當周 已有45個州回報，流感的發病率處於高等或極高水平。」
醫師指出，目前在全美爆發 的 流感疫情，主要是變種的A型流感，有1種叫做"K分支"的變異株，它的傳播速度更快、更具傳染性。因此，美國衛生官員指出，今年 流感季 的 情況嚴峻，而且很可能 還會 進一步惡化。4431 埃默里疫苗中心副主任奧倫斯坦醫師：「我感到非常擔憂，因為疫苗在提升民眾的免疫力方面，發揮了巨大作用，我很擔心，我們恐將看到 某些疾病捲土重來，導致嚴重的疫情後果。」
不只 流感疫情，讓 醫界與家長 憂心忡忡；根據美聯社報導，川普政府 值此同時，卻在5號宣布，削減 聯邦政府 對 兒童疫苗 的 推薦數量，不再建議兒少 接種 流感疫苗、和其他類型的疫苗。至於 要如何保護 青少年的 健康安全? 川普政府 隻字未提，也引發了 疫苗施打的 相關爭議。
