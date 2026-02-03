25年來首例死亡「漢他病毒奪命」初期症狀像感冒

台北市大安區出現令人震驚的漢他病毒死亡個案。一位70多歲男性於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀就醫，返家後病情急轉直下，1月8日再度出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，隨即住進加護病房。僅僅8天後，該名老翁於1月13日因敗血症合併多重器官衰竭不幸離世，1月22日經檢驗確認感染漢他病毒。

這是繼2000年以來，睽違26年再度出現的漢他病毒死亡案例。疫調顯示，死者近期無任何出國或國內旅遊史，主要活動地點為住家。台北市衛生局調查發現，其住家周遭常有鼠類出沒，環保單位在附近捕獲的4隻老鼠中，有2隻呈現漢他病毒抗體陽性反應，證實環境中確實存在帶病毒鼠類。所幸同住家人1月27日採檢結果均為陰性。

疾管署副署長林明誠指出，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠均可能成為漢他病毒的重要病媒。人類主要透過吸入或接觸被帶病毒鼠類排泄物污染的塵土、物體，或直接被咬傷而感染。即使在人口密集的都市精華區，老舊建築角落仍可能成為衛生缺口。

斯洛伐克科學研究院研究員克倫帕警告，氣候變遷正透過影響宿主動物的族群動態，間接改變漢他病毒的傳播模式。1993年美國爆發的漢他病毒疫情，便是聖嬰現象帶來豐沛降雨，導致鹿鼠族群暴增20倍所致。暖冬同樣會迫使田鼠集體入侵人類建築避寒，增加感染風險。

針對民眾擔心大安森林公園松鼠是否會傳播病毒，台大醫學院教授黃立民表示，松鼠並非漢他病毒的傳播媒介，民眾無須過度恐慌，但仍應與野生動物保持距離。

北捷已立即啟動防疫措施，2月1日完成大安站及大安森林公園站的清潔消毒，2日起擴大至全線各場站。北捷表示，長期落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大防治原則，每月定期設置捕滅設備並執行環境消毒，同時加強稽查車站內販賣店的環境衛生。

疾管署長羅一鈞呼籲民眾落實「三不措施」：不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃。年節大掃除時務必戴口罩，如發現鼠類排泄物，應先以稀釋漂白水消毒30分鐘後再清理。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇提醒，漢他病毒目前無特效藥，嚴重者需使用葉克膜治療，預防勝於治療是關鍵。

