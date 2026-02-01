25年來首例漢他病毒感染死亡 本週起北市府加強環境整頓

因應北市70多歲老翁感染漢他病毒死亡，有里長特別設置了「臨時辦公桌」，只要民眾有需要就可以到府協助滅鼠，而環保局已兩度出動到個案住家附近清消，並執行周邊捕鼠監測作業、也完成投藥。

居民說道，「好像沒有到很有成效，因為還是會看到，就是不管任何時候都會看到老鼠。」

居民認為，「應該會比較好吧，但我沒有太擔心，我知道這件事啦，但我想應該還好。」

事實上1978年起我國曾實施「全國滅鼠週」政策，由各鄉鎮市公所發放滅鼠毒餌給家戶，但後續因老鼠用藥進入食物鏈影響禽鳥，2015年當時的農委會決定取消統一防治期，回歸地方自治，各里辦公室也有儲備有老鼠藥。

北市環保局指出，因應出現漢他病毒死亡個案，本週起將再會同衛生局及區公所進行全市環境整頓。

北市環保局水質病媒管制科科長林志芳說明，「來做一個比較強力的環境整頓，民眾同步來進行家戶內外的清潔作業。」

此次個案出現在北市大安區，也有民眾擔心大安森林公園有很多松鼠，是否有傳染疑慮，醫師分析，漢他病毒的高風險區是「密閉、灰塵多、通風差的地方」，而公園為開放空間。

北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，「松鼠它的情境是說，在公園這樣比較開放流通的環境，跟封閉環境下，水溝它的分泌物所傳播的環境是有所差別。」

疾管署則提醒，年關將近，民眾在大清掃時若發現如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，以稀釋漂白水潑灑，消毒作用30分鐘後再行清理。不能使用吸塵器以免病毒飛揚於空氣造成傳播。