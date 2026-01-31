25年來首例！北巿大安區爆漢他病毒死亡個案 疾管署：大掃除戴口罩

疾管署長羅一鈞今證實，7旬翁為2000年以來首例死亡個案。（疾管署提供／林周義台北傳真）

國內近期出現漢他病毒死亡個案，死者為台北市大安區一名70多歲男性。疾管署長羅一鈞今證實，這名個案為2000年以來首例死亡個案。另據疾管署統計，2017年以來，我國共累計44例漢他個案，大多集中在1～5月，又以1月最多。國人習慣過年前大掃除，疾管署提醒清理屋內外環境時，至少應戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

近期不少民眾疑惑，大安區是公認的高級住宅區，為什麼還會發生漢他疫情？疾管署發言人林明誠解釋，老鼠習慣人口密集的環境，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見的老鼠都是漢他的重要病媒。

林明誠說，2017年至今，我國共累計44例漢他感染者，集中在1～5月，又以1月最多，這幾年來1月的患者合計有8例。若以年齡區分，30～59歲有32人，占4分之3，男性29人，女性15人。過去許多病例都與市場工作有關，原因是他們有較多暴露風險。

由於國人習慣過年前大掃除，林明誠提醒，最重要的事呼吸道的防護。他建議大家清理屋內外環境時，至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。如有老鼠屎、尿，先用稀釋的漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理。如果抹布、拖把、掃帚、刷子清理過老鼠排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

