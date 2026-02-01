25年來首例！感染漢他病毒死亡 民眾憂：公園一堆松鼠…醫生解答

漢他病毒靠老鼠的排泄物做為病媒傳播。示意圖／Pixabay

台北市大安區發生25年來首例感染漢他病毒症候群死亡案例，有議員指出，台北市動物之家老鼠猖獗，甚至有志工被咬；也有民眾擔心，大安森林公園一堆松鼠，怕會被傳染。有醫師就回答，松鼠還好，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方。至於該怎麼預防漢他病毒，疾管署也做出完整的三不教學。

衛福部疾管署1月30日公布一名住在台北市大安區的70多歲老翁，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞表示，這是25年來國內首例因漢他病毒死亡。疾管署副署長林明誠則說，老鼠是漢他病毒的重要媒介，而且生存在高度適應人口密集的都市環境。

廣告 廣告

市議員陳宥丞指出，台北市動物之家老鼠猖獗，甚至有志工被老鼠咬，擔心這個地點會發生感染漢他病毒的情況。因為台北市動物之家鄰近垃圾處理廠，所以一直以來都有鼠患問題。台北市衛生局表示，接觸老鼠的尿、糞便或吸到被污染的灰塵都可能感染漢他病毒，所以建議在清潔時避免使用掃帚和吸塵器。

公園的松鼠危險嗎？

有民眾擔心「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險？」北市聯合醫院醫師姜冠宇表示「松鼠還好」，他說鼠類排泄物才是主戰場，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方（地下室、倉庫、長期未整理空間），因為粉塵更容易累積並被吸入，而公園是開放空間，通常不符合這種條件。

醫師吳欣岱則說，大掃除如果發現老鼠排泄物，千萬別直接用掃把清理，因為老鼠的排泄物中可能含有漢他病毒，使用掃把或吸塵器清理，會揚起含有病毒的塵土與氣膠，人類如果不小心吸入，就容易被感染。

如何預防：落實「防鼠三不」

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法！留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

防鼠三不。圖／衛福部提供

先消毒後清理

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。



回到原文

更多鏡報報導

才交往半年！女友春節「討3萬元紅包」：我家重禮數 網友齊喊這句話

老家有四個小孩！過年紅包「只願給兩個」原因曝光 網友戰翻

白人夫婦生下「黑人嬰兒」 怒告生殖診所：植入錯誤胚胎

辦公室傳呻吟聲！房地產CEO「激戰網紅女下屬」 女主角身分遭起底