25年來首例！老翁染漢他病毒8天亡，大掃除見「這東西」千萬別直接掃

農曆春節將至，家家戶戶正準備除舊佈新，但疾管署近日發布國內出現今年首例漢他病毒病例，且患者不幸身亡。這是自民國89年（西元2000年）以來，台灣再度出現漢他病毒死亡個案，疾管署呼籲民眾在大掃除時務必提高警覺，正確處理鼠跡。漢他病毒現蹤台北市，住家周邊老鼠驗出陽性

這名不幸過世的個案為居住在台北市大安區的70多歲男性。他本身有慢性病史，近期無出國旅遊史，主要活動地點都在住家。今年1月上旬，他開始出現呼吸喘、發燒及腸胃道症狀，雖兩度就醫並收治加護病房，但病情惡化迅速，發病後僅約8天便因敗血症併多重器官衰竭過世。

經檢驗確診為漢他病毒症候群。防疫人員調查發現，家屬曾目睹家中有老鼠活動。相關單位隨即在個案住家周邊進行捕鼠作業，共捕獲4隻老鼠，其中2隻體內驗出漢他病毒抗體陽性，證實環境中存在病毒傳播風險。

漢他病毒在台灣雖然不屬於大規模流行疾病，但也非罕見。自2017年起迄今，國內已累計44例確診病例。雖然每年都有零星個案，但多數經治療後可康復。此次個案是繼民國89年後，睽違25年再次出現的死亡病例，因此備受防疫單位重視。

初期症狀像感冒！小心「偽感冒」警訊

漢他病毒主要透過帶有病毒的鼠類排泄物（糞便、尿液）、分泌物傳播。人類若吸入被污染的飛揚塵土，或接觸物體後再觸摸口鼻，就可能感染。疾管署提醒，漢他病毒感染初期的症狀與感冒或流感非常相似，容易被忽略。常見症狀包括：

早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛。

伴隨頭痛、胃部不適等現象。

通常在發病4～10天後開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀。

一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。疾管署提醒，若近期曾清理髒亂環境或接觸鼠類，且出現上述症狀，就醫時務必主動告知醫師接觸史。

大掃除見到鼠糞4步驟避免傳染風險

漢他病毒症候群是由攜帶病毒的老鼠傳播，因此預防方法主要為老鼠的防治。住宅及社會上各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。

春節大掃除時，如果抹布、拖把、掃帚、刷子清理過老鼠排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物，且為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。疾管署建議正確清理4步驟：

發現鼠糞時，戴上口罩、橡膠手套，並打開門窗保持通風。 先用稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水），由外往內潑灑在可能被污染的環境。 靜置殺菌：等待消毒作用30分鐘。 密封丟棄：使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙將污物清理起來，放入垃圾袋密封後丟棄。

除了正確清理，預防漢他病毒最根本的方法是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三不政策。封堵家中孔洞、妥善處理廚餘與飼料，斷絕老鼠的食物來源與藏身處，才能安心過個健康好年。



