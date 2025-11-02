即時中心／高睿鴻報導

基於共同享有的民主價值，台美關係持續深化；外交部昨（1）說明，部長林佳龍10月31日接見了美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）、以及其率領的訪問團。外交部提到，史坦此次訪台，是北卡州睽違25年再度來訪的州長，上次已得追溯至前州長杭特（James Hunt）2000年8月訪台。同時也指，我國與北卡羅萊納州於1981年締結姐妹關係、該州州議會也連續5年通過友台聲明，展顯對我國支持及友誼。

外交部說明，訪團此行也另晉見總統賴清德、副總統蕭美琴款宴；以及拜會經濟部、並與我國企業代表交流，就雙邊產業投資合作交換意見，以拓展雙邊商機。對此，外交部強調，誠摯歡迎史坦州長訪台，並盼深化雙方在經貿、以及高科技領域的互利互惠夥伴關係。

外交部長林佳龍（左）、美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，右）。（圖／外交部提供）

林佳龍表示，北卡羅萊納州是美國高科技、人工智慧及精密機械等領域最具發展實力的地點之一；該州具豐沛高科技人才培育能量，更有完整的科技產學生態系統，是我國在相關領域的最佳合作夥伴。另，他也肯定北卡羅萊納州駐台辦事處，扮演促進雙邊經貿及人才交流的重要橋樑。

外交部指出，史坦首先對今（2025）年9月「樺加沙」風災一事表達慰問，同時，也感謝台灣政府及人民，於去年海倫（Helene）颶風肆虐北卡羅萊納州時，慷慨捐款賑災。史坦也強調，台灣與北卡羅萊納州，於生技醫藥、資訊科技、人工智慧、航太技術、無人機及先進紡織等高科技領域，深具合作潛力；所以他同意，雙方應將在經貿合作基礎上，拓展文化與教育交流。

外交部也提到，這次史坦率團訪台，是25年來北卡羅萊納州首度有州長來訪；我國與北卡州長期維持友好，更於1981年締結姐妹關係。此外，該州州議會也連續5年通過友台聲明，對台灣的支持不遺餘力。

快新聞／25年來首次！北卡州長重磅訪台 特別提「風災互助」彰顯台美情誼

美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，左）、外交部長林佳龍（右）。（圖／外交部提供）

