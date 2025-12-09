25年來首見 國安基金規模拚擴大至兆元

▲立法院財政委員會明（10）日將審查由立委提出的《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，將可運用資金規模從目前5000億元提高至1兆元，同時刪除向金融機構及政府4大基金借款上限，國安基金也提出書面報告表態「原則尊重」。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 立法院財政委員會明（10）日將審查立委提案的《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，將國安基金可運用資金規模從目前5000億元提高至1兆元，同時刪除向金融機構及政府4大基金借款上限。對此，國安基金也在書面報告中表態「原則尊重」，可提高規模有助強化護盤能量、穩定市場，但建議向4大基金借款部分維持3000億元上限，公股銀行借款上限則可提高至7000億元。

根據國安基金條例第4條規定，國安基金可運用資金總額為5000億元，含向金融機構借款2000億元及向政府4大基金借款3000億元，而且至今25年未曾擴增規模。

國安基金認為，我國資本市場為淺碟市場，易受國際政經不確定因素衝擊而大幅波動，因此，已8度進場護盤。考量國安基金既有運用額度，在台股市值規模大幅增加，外資占比日益提高，且對國際政經波動高度敏感下，若發生重大事件導致資金大幅移動，以現行已實施25年的操作規模，恐難發揮安定股市功能，影響國內股市穩定及韌性。

根據統計，今年11月底上市櫃公司市值達97兆元，為2000年成立時市值9.2兆元的10.5倍；外資持股比率持續增加，占比高達46.85%，較2000年底的8.44%，增加38.41個百分點，影響力日鉅。另外，上市櫃股票日平均成交金額，2024年4677億元，今年至11月止達4833億元，較成立時的日成交金額1137億元，分別大增3540億元及3696億元。

國安基金也提到，外資買賣動輒影響台股大盤走勢，以外資賣超前2大為例，2024年9月4日賣超1007.51億元創歷史新高，當日終場台股下跌999.46點，為史上第5大跌點；2022年外資淨賣超達1兆1415億元，當年度台股下跌4081.15點，跌幅達22.4%，同年外資淨匯出135.64億美元，賣超及匯出同創歷史新高，已遠超過國安基金借款額度2000億元及。

國安基金補充，今年4月9日國安基金進場護盤至11月止，外資累計賣超達3940億元。今年4月9日國安基金進場護盤至11月止，外資累計賣超達3940億元。

對於立委提案擴編國安基金可運用總額度，國安基金認為，提高至1兆元，有助發揮國安基金維持股市穩定及韌性的功能，亦可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況及國安基金執行任務的現實考量，國安基金「原則尊重」。

不過，國安基金提到，考量政府4大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標，若向政府4大基金借用金額沒有額度限制，恐導致借用額度處於不確定狀態，影響其財務運作效能，建議維持現行最高限額3000億元的規定；至於向金融機構借款的最高限額，配合修正為最高7000億元。

