25年前原班人馬再合體《尋秦記》拍的其實是「時間留下的情感」

文／電癮好選喆

25年前，《尋秦記》開啟了華語影視對「穿越」的集體想像；25年後，它回到觀眾面前，卻不急著販賣回憶，而是將視角投向更具不安感的未來。在《電癮好選喆》專訪中，古天樂指出，這次的電影版不再只是「從現代回到古代」，而是刻意讓故事反向推進——從歷史走向未來，讓穿越成為一種對科技與人性的提問，而非單純的奇觀。

《尋秦記》古天樂（左）與宣萱（右）來台接受專訪（圖／電癮好選喆提供）

25年前《尋秦記》原班人馬再度回歸。（圖／電癮好選喆提供）

身兼主演與總監製的他坦言，《尋秦記》之所以無法輕易重拍，關鍵在於它不只是作品，而是一整個世代的記憶延伸。正因如此，電影版堅持以原班人馬為核心，卻也因此面臨現實困境：部分演員淡出圈內、角色眾多、片長有限，如何在取捨之間保留情感厚度，是創作上最困難的地方。

《尋秦記》是拍出一種「時間留下的情感」。（圖／華映提供）

宣萱則形容，《尋秦記》是一部「跟觀眾一起長大的戲」。25年前拍攝時只覺得辛苦，如今再回頭看，反而多了一層對角色人生的理解。這種時間累積出的情感，也讓電影版多了一份成熟而內斂的質地。值得注意的是，電影版大量引入未來科技概念，包括身分轉換與「換臉」設定。古天樂直言，故事真正想談的並非科技本身，而是當人長期戴著面具，是否還能辨認真正的自己。

電影推出雙結局版本，甚至還有未公開的第三版本，為系列是否延續留下伏筆。對於續集，他選擇保留空間，但也清楚指出，真正的答案，仍交由觀眾決定。25年後再看《尋秦記》，它不再只是穿越歷史的故事，而是一部試圖與當代觀眾對話的作品——關於選擇、身份，以及我們正要走向的未來。《尋秦記》全台熱映中。

