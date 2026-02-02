25年前台南歸仁雙屍命案死囚將免死？ 檢察總長提非常上訴

記者楊佩琪／台北報導

發生在2000年台南市歸仁雙屍命案，凶嫌郭俊偉、謝志宏被判死刑定讞，至今尚未執行。謝志宏聲請再審獲准，2020年平反出獄。郭俊偉部分，檢察總長邢泰釗依憲法法庭113年憲判字第8號意旨，向最高法院提起非常上訴，並依規定將暫停執行死刑。

全案源於2000年6月23日，郭、謝2人被控酒後向一陳姓女子搭訕，陳女遭郭男性侵得逞，並被郭、謝2人以折疊刀48刀砍死。當時一名路過的張姓老農民也遭2人殺害滅口。

全案2011年最高法院判決2人死刑定讞，但因仍有諸多疑點，包括2人說法不同，也無血跡等直接證據，因謝志宏的「案發行蹤」新事證曝光，加上其自白犯罪也無影音紀錄，2019年台南高分檢檢察官向台南高分院聲請再審獲准，暫時停止執行死刑，謝男也於2020年5月間獲平反出獄。

至於郭俊偉部分，2025年郭男的委任律師聲請再審及停止死刑執行被駁回。待憲法法庭做出113憲判字第8號，最高檢認為，郭俊偉的死刑判決不符「一致決」及經言詞辯論等條件，因此由檢察總長提起非常上訴，郭男也將依規定獲暫時停止執行死刑。

