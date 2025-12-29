25年前老招還在用？知名玉市「這擺法」一不小心就要賠…過來人吐慘痛經驗

不少人都會前往建國玉市挑選飾品。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

許多民眾從小外出逛街時都聽過長輩教誨「眼看手勿動」，以免打碎、弄壞店家商品，而建國玉市就有一名珠寶商發文表示，他這天目擊外國觀光客不慎勾落玉石而遭索賠，因此提醒眾人逛市集時千萬要小心攤位擺設高度，避免包包勾到商品釀成賠償糾紛。消息曝光後引發熱議，不少網友直言這是常見的「碰瓷」手法，也分享自身慘痛經驗，呼籲民眾提高警覺。

一名在建國玉市營業的珠寶商27日在Threads上發文提醒民眾，若來到建國玉市逛街，千萬要小心不要碰到、勾到攤販的擺設，因為許多民眾外出攜帶的包包差不多都落在這個高度。店家表示，他這天看到外國觀光客的包包不小心勾到一名攤販擺盤的小球把手，結果導致整盤玉石灑落，因而被攤販索賠。

原PO後來也留言補充說明，自家固定會在玉市展示珠寶、販售翡翠，並表示來到建國玉市進貨的珠寶店或百貨業同業頗多，他認識也都認識玉市裡的攤位老闆分別販賣哪類商品：「這次的情況我們不認識也沒看過這位攤主，也許是租臨時位來擺攤的，真的不知道他是不是故意的，因為沒要爭吵、很快結束，包含收拾大概10分鐘，也沒有關心實際賠多少。」

原PO表示，之所以想要分享這次事件，主要是因為他本人走路、逛街時的心態都不會對周遭事務過於謹慎，因此想藉此事件提醒眾人無論在哪裡逛街，都一定要小心：「無論是玉、水晶、玻璃任何碰瓷的東西都有可能讓荷包損失！」

一名珠寶業者提醒網友，逛建國玉市時務必小心，避免勾到靠近桌邊的擺設。圖／翻攝自Threads

PO文曝光後頓時引起熱議：「25年前的老招術，怎麼現在還有」、「對！以前我同學也中招過，對方不喊價，要我同學說認為值多少出個價，但是地點在華山文創園區附近，不知道還在不在」、「直接跟店家講，請他改善，如果他不是故意的，他一定會改，因為畢竟倒下去損毀也不會是他想要的結果，如果告知了，當下改善，之後又偷偷改回去，那就可以公開了」、「居然還有這招？賣不出去還可以這樣降低庫存」、「作為同行我可以說這種品相這樣放是故意的！」

也有網友分享過去慘遭「碰瓷」的親身經歷，這名網友20年前在高雄玉市曾遇過某個店家將墜盒擺在桌邊，幾乎可見已突出桌子範圍，結果他在經過時一個瑪瑙墜子意外掉下，隨即被店家開口求償8000元，而這名網友也反問：「要8000的墜子妳放這樣，不是故意要讓人不小心就碰掉嗎？」

不過店家後來堅持索賠，這名網友後來還被玉市其他業者團團圍住、要求賠錢：「我是行內人，怎麼可能賠她8000？多少錢都是她說的，我跟她說賠她磨工，她也是要提高價錢要2000，那時侯拋一隻玉環也不超過1000，最後我賠她1000，她還一直說很倒霉。倒霉的人是我吧？要不是我也懂，真的要賠她8000？」對此，這名網友也藉此提醒眾人，逛玉市時千萬要小心，避免弄碎商品既是保護商家也是保護自己。



