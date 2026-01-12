25年回憶殺！古天樂來台「狂掃700萬票房」林峯台語招呼全場歡呼

記者林汝珊／台北報導

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。古天樂與宣萱來台造勢帶電影氣勢，六場映後見面會全數秒殺，扮演秦王的林峯還特別抽空CALL IN現聲，讓首周票房表現亮眼，開出約700萬的票房佳績。

古天樂來台造勢帶電影氣勢。（圖／華映提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，在世界各地上映都有出色票房，身兼主演及監製的古天樂帶著眾主演賣力宣傳，上周與宣萱一起來台造勢，許久未來台灣公開活動的他們，引爆粉絲熱情，所到之處都被影迷夾道歡迎，兩人也展現親民作風，簽名、拍照都來者不拒。古天樂與宣萱在見面會上更大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，氣氛非常熱烈，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」！而台灣古天樂的粉絲會也特別精心準備了禮物送給他與宣萱，他們開心表示25年前全體都在粉絲會現場追《尋秦記》，25年後再度全員到齊，力挺電影版《尋秦記》和古萱CP，讓古天樂和宣萱都表示非常感動！《尋秦記》現正熱映。

