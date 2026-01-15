25年國會生涯將畫句點？柯建銘親口證實本屆是最後一任

民進黨立院黨團總召柯建銘15日表示，本屆立委任期結束後將離開立法院。（圖／翻攝自柯建銘臉書）





民進黨立法院黨團總召柯建銘，今（15日）出席由史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會共同成立的「施明德先生專檔」茶會時，致詞突然拋出震撼彈，直言「這一屆做完就要離開立法院」。會後再度被媒體追問，他也明確證實，「這一屆完畢啦」，等同親口宣告本屆將是自己最後一任立委。

施明德勸留 一待就是25年

柯建銘在會前受訪及致詞時，多次提到自己與民進黨前主席施明德的深厚情誼。他回憶，1998年原本有意參選新竹市長，卻在徵詢施明德意見後，因對方一句留在國會拚台灣獨立，選擇留在立法院深耕問政，這一留就是25年。

柯建銘也感嘆，施明德一生堅持理想與價值，最為人熟知的是「四不」原則，不背叛理想、不背叛原則、不背叛價值、不背叛台灣，對他的人生與政治道路影響深遠。他強調，能在國會跟著施明德學習、成長，是自己一生最大的榮幸。

萬年總召即將交棒？

柯建銘長年擔任黨團總召，被外界稱為「萬年總召」。去年大罷免行動失利後，黨內一度出現檢討聲浪，甚至在去年9月，由時任黨秘書長徐國勇召集跨派系會議，並向黨內立委發出連署書，要求黨團改組，當時完成簽署者一度超過三分之二，但最終並未成案。

隨著今年2月立法院即將迎來新會期，柯建銘本屆任期也進入尾聲，外界早已猜測是否為其轉身下台的時間點。據悉，在他正式表態前，黨團內部對總召去留始終避而不談，甚至多次被點名可能接班的綠委蔡其昌，也被黨內人士私下透露「要等柯建銘先表態」。

如今柯建銘親口證實將於本屆卸下立委身分，不僅為自己25年的國會生涯畫下階段性句點，也替民進黨立院黨團長期懸而未決的去留與接班問題，打開明確出口。

