25年情誼再昇華！三星攜手輝達 部署5萬顆GPU打造超級AI工廠
三星半導體今日宣布與NVIDIA合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁向AI驅動製造新篇章的重要里程碑。透過部署超過50,000顆NVIDIA GPU，三星將在整個製造流程中全面導入AI，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。
三星AI Factory將整合半導體製造的各個環節，從設計、製程到設備、營運與品質控管，全面整合為單一智慧網路，由AI即時且持續的分析、預測並優化生產環境。
三星AI Factory將超越傳統自動化，是一個能夠串聯並解析晶片設計、生產與設備運作過程中所產生的龐大數據的智慧製造平台。
三星與NVIDIA慶祝雙方逾25年的合作關係，緣起於三星DRAM為NVIDIA早期的顯示卡提供動力，並延續至晶圓代工夥伴關係。
除了現有的合作之外，三星與NVIDIA也正在共同開發HBM4。憑藉驚人的高頻寬與能源效率，三星先進的HBM解決方案預期將加速未來AI應用的發展，並為這些技術所驅動的製造基礎設施奠定關鍵根基。
採用三星的第六代10奈米級DRAM與4奈米邏輯基礎晶片(logic base die)的HBM4，處理速度可達每秒 11Gbps，大幅領先JEDEC標準的8Gbps。
三星將持續提供涵蓋HBM、GDDR與SOCAMM等次世代記憶體解決方案及晶圓代工服務，推動全球AI價值鏈的創新與擴展。
未來幾年，三星計劃導入NVIDIA加速運算技術以擴展其AI Factory規模，並透過NVIDIA Omniverse函式庫加速數位孿生製造。此計畫將應用於全球最完整的晶片製造基礎設施之一，橫跨記憶體、邏輯晶片、晶圓代工及先進封裝等領域。
運用NVIDIA cuLitho與CUDA-X函式庫強化其光學鄰近修正（OPC）製程，三星成功將計算光刻提升20倍。作為精準晶圓圖案化的關鍵步驟，強化後的OPC技術使AI能以更高速、更高精確度的模式預測並修正電路圖形誤差，從而縮短開發週期。
在電子設計自動化（EDA）領域，雙方正與EDA合作夥伴共同開發新一代GPU加速的EDA工具與設計技術。
使用NVIDIA Omniverse函式庫，三星得以打造能虛擬化呈現整座晶圓廠運作的數位孿生。這些虛擬環境可先行偵測異常、執行預測性維護，並且能在實際變更之前優化生產流程，。
三星計劃將其AI Factory基礎設施擴展至全球製造中心，包括美國泰勒（Taylor），為其全球半導體營運帶來更強大的智慧化與靈活性。
三星持續致力於開發自主的AI模型，這些模型目前已支援超過4億台裝置的運作。同時，它們也被整合至公司內部的製造系統中，推動整體生產流程的智慧化與創新。
基於NVIDIA加速運算與Megatron架構所打造的三星AI模型，展現出先進的推理能力，能在即時翻譯、多語對話及智慧摘要等應用中提供卓越的效能。
在智慧機器人領域，三星運用NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell伺服器，推動製造自動化與人形機器人的發展，並加速次世代實體AI應用的採用與自主化能力提升。
三星也正與多項NVIDIA的AI平台合作，將虛擬模擬與現實世界的機器人數據連結，使機器人能夠理解環境、進行決策，並在現實場景中展現智慧運作能力。透過NVIDIA Jetson Thor模組，三星加速了智慧機器人在即時AI推理、任務執行與安全控制的能力。
三星計劃將這些技術的應用擴展至其AI Factory基礎設施及更廣泛的業務領域，打造結合AI與機器人的智慧製造生態系統。
三星與NVIDIA、韓國電信業者、學術界和研究機構合作，以促進AI無線接取網路（AI-RAN）研發。
AI-RAN是一項關鍵的次世代通訊技術，將AI運算能力融入行動網路架構中。此技術可讓各類AI應用裝置，例如機器人、無人機與工業自動化設備，在更靠近連網端的邊緣節點，實現即時的運作、感測、資料處理與推論。這項由AI驅動的行動網路，將成為推動實體AI普及的重要「神經網路」基礎。
這項新計畫延續了三星與NVIDIA去年的合作成果，雙方當時成功完成了AI-RAN的概念驗證（Proof of Concept），結合三星的軟體化網路與NVIDIA的GPU技術。未來，兩家公司將持續深化在AI-RAN領域的合作，共同推動相關技術的發展與應用。
