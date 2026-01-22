25年最慘！美麻疹病例飆破2200例「蔓延9州」 疫苗猶豫致疫情擴散

美國麻疹疫情延燒，2025年全國病例數突破2,200例，創下近25年新高。」 （圖／達志／美聯社）

美國正面臨數十年來最嚴重的麻疹疫情反撲。自2025年西德州爆發麻疹疫情以來，全國病例數不減反增，累計確診超過2,200例，創下美國自2000年宣布「麻疹消除」以來的歷史新高。專家示警，若無法迅速提高疫苗覆蓋率，美國恐將失去已維持26年的「消除地位」，公共衛生體系正面臨重大考驗。

根據《CNN》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，2026年開年僅兩週已新增171例麻疹病例，幾乎相當於過去在「消除狀態」下的一整年總數。疫情自德州擴散至南卡羅來納州、猶他州、亞利桑那州邊境，並陸續於學校、機場、教堂與商業場所引發群聚傳播風險。

南卡羅來納州衛生部門表示，自2025年秋季疫情爆發以來，該州已累積646例確診，其中88例出現在2026年1月中旬，涵蓋小學、中學與大學校園。美國CDC進一步指出，目前已有至少9州出現確診病例，疫情明顯擴散至多個地區。

專家一致認為，疫苗接種率不足是疫情惡化的根本原因。CDC數據顯示，2025年所有通報病例中，逾95%發生在未完成兩劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合）疫苗接種者身上。近年來，美國幼兒園學生的疫苗豁免申請創下歷史新高，導致MMR疫苗覆蓋率已連續五年低於95%的防疫目標。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特（Paul Offit）指出，疫苗的成功反而讓人遺忘了麻疹的危險。他表示：「大眾對疾病的記憶已被抹去，才會導致疫苗猶豫日益普遍。」

除了個人信仰與誤解導致的拒打疫苗，美國公共衛生系統還面臨來自政府內部的挑戰。前CDC高層達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）批評，美國公共衛生系統早已「住進加護病房」。他指出，反疫苗言論透過社群網路快速擴散，形成資訊同溫層。衛生及公共服務部部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近期推動減少兒童疫苗數量的新時程安排，儘管官方表示未更動MMR疫苗建議，仍引發專家憂慮，恐再度削弱民眾信任。

世界衛生組織（WHO）與泛美衛生組織（PAHO）預計於2026年4月審查美國是否仍符合「麻疹消除」條件。根據標準，若一國出現持續12個月以上的社區傳播，即會喪失該地位。加拿大已於2025年因疫情擴散而失去維持27年的「清零認證」，墨西哥疫情亦急遽升溫，正列入評估名單中。

儘管南卡等地已啟用行動接種站，民眾反應依舊冷淡。專家憂心，隨著病例總數上升，重症與死亡風險勢必提高。瑞佛斯博士（Caitlin Rivers）強調：「美國擁有所有可以遏止疫情的工具，但唯有當家庭重新認知疫苗的重要性，才有機會扭轉現況。」她指出，若無法在短期內扭轉疫苗信心危機，麻疹將不再是「偶發疾病」，而可能成為美國中長期面對的常態傳染威脅。

