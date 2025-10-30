25年未漲！北市里長自強活動費用補助 擬調升到1萬

台北市議會民政委員30日審議國民黨台北市議員林杏兒「提高里長自強活動費用補助」提案，會中民政局長陳永德也表示，台北市456里，預算增加180幾萬應該沒問題，會向市長蔣萬安報告爭取。（丁上程攝）

因應物價、通貨膨脹等因素，台北市民政局近期逐步調升地方鄰里補助金。國民黨台北市議員林杏兒近日也提案，希望民政局能把里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。民政局長陳永德表示，上任後都有逐步調整鄰里長福利，針對議員提案會向市長蔣萬安報告。全案也經議會民政委員會審議通過，待大會三讀後就會送北市府處理。

林杏兒指出，台北市里長自強活動費用補助自1999年起，就一直維持每個里1年6000元的水準，至今25年未調整。許多基層里長反映，以目前台北市的物價、休閒消費行情水準來衡量，確實明顯有偏低的情形。

廣告 廣告

林杏兒也舉例，里長自強活動通常以一日遊或二日遊為主，從過往1000多元費用就可以兩日遊，到現在1000多元已經無法負荷一日遊，但每年的補助仍維持6000元已明顯不符合現狀。

林杏兒強調，以目前台北市現有456里來計算，里長每年自強活動補助上調4000元，市府每年增加180餘萬元預算，對市府的預算應不致於產生排擠效應，且可以讓平日在基層努力為市府推動市政建設的里長，能夠獲得更好的自強活動品質。

陳永德則表示，他擔任民政局長後，都有逐步在調整鄰里經費，包括鄰里基礎建設經費、鄰長交通補助費、睦鄰互助活動補助費等，目前盤點後僅剩下里長自強活動費用未調整。他直言就像議員所說，台北市456里，預算增加180幾萬應該沒問題，後續會主動向蔣萬安報告，盼市長能成全。

更多中時新聞網報導

華航787新機 有望明年中上線

MLB》山本連兩戰完投勝 道奇射藍鳥扳平

MLB》代打立功 巴傑爾敲歷史性滿貫炮