25年未變舞踏核心 山海塾攜經典之作再訪台
1975年創立的日本國寶級舞踏團體山海塾今年第六度來台，帶來經典作品《影見－水鏡之彼方》，這也是舞團在創辦人天兒牛大於2024年辭世後首次來台演出，既向天兒牛大致敬，也希望讓初次觀看山海塾作品的台灣觀眾再次感受山海塾舞踏所帶來的強烈感官震撼。
山海塾經典之作《影見－水鏡之彼方》自2000年於巴黎首演即獲得國際高度評價，法國《世界報》曾盛讚該作品為「引領觀眾進入舞蹈神秘核心的驚奇過程」。《影見－水鏡之彼方》2008年曾來台演出，1月10、11日這齣經典之作將再度重返台灣舞台，於台北表演藝術中心大劇院演出。
助理總監蝉丸8日在記者會上表示，對於初次觀看山海塾作品的觀眾而言，舞蹈的核心不在於外顯的動作形式，而在於舞者內在狀態的傳達。蝉丸：『(日文原音+翻譯)作為山海塾舞踏的舞蹈的一個特質，或者說作為天兒牛大的創作理念，比起表面呈現出來的形式或動作本身，更重要的是孕育這些動作的舞者在內的狀態，包含情感精神狀態等。山海塾在創作與表演時，特別留意的是能夠讓這些舞者內在所生存的東西，透過身體自然地傳達給觀眾。』
談及《影見－水鏡之彼方》歷經25年的演出歷程，蝉丸指出，作品或許會因舞者不同而產生差異，但在編舞與舞作結構上始終維持一致。
蝉丸強調，天兒牛大在創作時，始終關注「生與死」、「誕生與破壞」等根本命題，同時連結極為微觀的身體感受與宏觀的宇宙視角。他認為即便作品看似超越現實，但回到日常生活，人們即使身處各自不同的現實之中，仍會做夢、產生想像，而這樣的狀態，本身正是與誕生、死亡這些根本命題相互連結的一部分。
《影見－水鏡之彼方》這齣經典作品的特別之處，在於運用極簡主義的舞台設計，創造出一種超越時空的永恆感，舞台上隨燈光升降的蓮葉裝置成為最具辨識度的視覺意象之一。蝉丸解釋，這樣的舞台設計希望引發觀眾的想像，讓人在觀看過程中感受自己彷彿置身水中或站在水面之上。回顧2000年的創作背景，他也提到日本正處於泡沫經濟崩壞後的低迷時期，《影見》整體呈現出安靜、沉浸的氣質，他認為以現在的角度來看，多少呼應這樣的社會氛圍。
至於創辦人天兒牛大於2024年過世對山海塾帶來的影響，蝉丸透露，由於天兒牛大在辭世前因病已有相當長一段時間難以隨團巡演，舞團早已在其不在現場的情況下持續演出，因此無論是在他過世前或過世後，舞團在藝術本質與工作方式上並沒有太大的改變。
蝉丸直言山海塾整體活動量確實較過去減少了一些，卻也讓成員各自向外拓展的空間更加寬廣。蝉丸形容，舞團正從過去由天兒牛大以壓倒性領導力引領的時代，逐步轉向由每位成員各自累積經驗，再回饋集體創作的階段。
