25年破冰首航！委內瑞拉臨時總統將訪美 川普力挺新政權

委內瑞拉代理總理羅德里格斯，16日發表上任後首次國情咨文。（AP）

白宮高階官員於21日證實，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯即將應邀訪問美國，這項消息不僅顯示美國總統川普對這位委國新領袖的強力背書，更標誌著美委關係在敵對超過四分之一世紀後，迎來歷史性的破冰。儘管具體行程尚未定案，但此行若成真，她將成為25年來首位正式踏上美國國土的現任委內瑞拉元首。

美軍1月初突襲委內瑞拉首都逮捕總統馬杜洛，而羅德里格斯（Delcy Rodriguez）原為馬杜洛的副手與核心權力成員，但在馬杜洛倒台後，她迅速調整立場並出任臨時總統，儘管她目前仍名列美國的制裁名單中，但受邀訪美一事，反映出華府已將其視為穩固區域局勢的關鍵合作對象。

委內瑞拉情勢的快速變動，與美國「胡蘿蔔與大棒」並行的策略息息相關，美軍艦隊在突襲行動後仍集結於委國外海，在此壓力下，新政府做出重大讓步，包括允許美國斡旋委國石油銷售、簡化外國投資程序，並釋放了數十名政治犯，不僅讓委國石油重回國際市場，也讓華府在確保能源安全與推動南美民主化上取得了階段性突破。

白宮官員雖強調，目前「尚無具體時程表」，但羅德里格斯獲邀訪美已是外交上的明確訊號，《法新社》分析指出，川普政府此舉意在扶植一個願意配合美國利益的溫和派政權，以結束馬杜洛時期的威權統治與經濟崩潰。對於川普而言，這是一次展現「實力達成和平」的機會；對於羅德里格斯而言，訪美將是她獲得國際合法性、進一步爭取凍結資產解禁的重要里程碑。

馬洛杜之子（舉手前指者）發起遊行，要求川普政府釋放其父母。（AP）

然而，這場外交大戲並非沒有風險，羅德里格斯若赴美會見川普，極可能引發委國內部強硬派人士的強烈不滿，這群人長期奉行反美主義，痛恨華府軍事干預，並指控羅德里格斯是向「區域帝國主義」低頭。如何在接受美國援助與維持國內政治穩定之間取得平衡，將是羅德里格斯訪美後必須面對的嚴峻挑戰。





