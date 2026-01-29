首次上稿：01/29 16:59

更新時間：01/29 17:09

即時中心／顏一軒報導

立法院第11屆第5會期即將在2月24日開議，民進黨立法院黨團幹部任期將在1月底屆滿，現任總召柯建銘23日證實，他會去登記。不過，擔任長達25年總召的柯建銘這次遭遇挑戰，綠委蔡其昌表態也會站出來登記。對此，柯建銘稍早在朝野協商後被問及此事時簡短回應，「一切照程序走，會進行協商，請大家繼續看，不用這麼急」。





柯建銘1月15日出席「施明德逝世兩週年記者會」表示，他做了25年、四分之一世紀的總召，這一屆做完，他也要下課，告老還鄉，引發外界關注。不過，由於本屆黨團幹部任期即將在1月底屆滿，他23日在立法院議場接受媒體聯訪時連說兩次，「我會去登記」。

廣告 廣告

面對媒體詢問民進黨團幹部改選相關事宜，柯建銘日前鬆口證實，今天將啟動登記作業程序，意即進行第11屆第5會期黨團三長意願徵詢；至於他本人是否有意再戰總召力拚續任，柯僅重複兩次回應，「我會去登記」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱26日回應，民進黨的黨團自主，每年都會進行黨團幹部改組，他在這裡已經十個年頭，幾乎每一個會期的最後階段，都會公布這樣的時間，所以黨團成員也需要有人挺身而出，因為黨團的運作，就是要有人付出、犧牲來帶領。

他強調，任何黨團成員若有意願擔任幹部，都是黨團之福，民進黨珍惜願意為黨團付出的同仁，相信在下個會議開議時，會有很堅強的黨團成員陣容，大家也互相鼓勵。

鍾佳濱提到，誠如柯總召常說的，任何的組合都能搭配，這是他引以為豪的一點，所以過去黨團有這樣的傳統，相信未來的黨團不管怎麼組合，應該都是最佳組合。

依民進黨內規，不分區立委僅得連任一次。柯建銘曾於2008年2月1日至2016年1月31日擔任兩屆不分區立委，並在2016年第九屆立委選舉中返回新竹市選區參選，以41.33%的得票率當選；其後於2020年及2024年再度獲得提名，續任不分區立委。至於民進黨團組織規程則載明，黨團總召任期為一年，得連選連任。











原文出處：快新聞／25年綠營總召遇挑戰！蔡其昌登記參選 柯建銘回應曝光

更多民視新聞報導

黃仁勳來台首站先剪髮！髮廊老闆送兔子公仔盼帶來好運

《黨產條例》協商火氣大！鍾佳濱怒嗆游顥 韓國瑜緩頰稱想到正氣歌

鄭麗文稱中國是親人 綠議員：要不要問「這人」的想法？

