「25年被檢舉39次」北投皇池溫泉3月底停業 將轉型飯店

北投紗帽山知名溫泉會館「皇池」宣布將於3月底停業，這家深耕在地25年的溫泉會館，確定啟動轉型計畫，未來將投入資金改建為結合住宿的溫泉飯店。消息曝光後，引發不少老顧客不捨。

皇池溫泉會館位於北投紗帽山溫泉區，是當地規模最大的業者之一，共擁有3座溫泉會館，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥打出名號。館內除了有大眾池外，還有雙人湯屋，價格也相當親民，是不少台北人心中的泡湯首選，全盛時期曾傳出日營業額近300萬元的紀錄。

然而，皇池過往也曾因爭議登上媒體版面，包括偷拍事件引發社會關注，另因本館與三館涉及違章建築，「25年間累計遭檢舉多達39次」。台北市建管處表示，去年已進行部分拆除，但後續稽查仍發現有復建狀況，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員查核，若未符規定，將依法執行強制拆除。

「皇池溫泉御膳館」宣布將於3月底停業。（圖／翻攝自官網）

針對停業說法，據《TVBS新聞網》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛澄清，這並非結束營運，轉型升級計畫已規劃十幾年，未來將朝峇里島度假風格的溫泉飯店重新亮相。她也提到，早在一、兩年前就已停止販售泡湯券，提早準備改建事宜，為避免消費爭議。另外，施工期間仍會保留招牌砂鍋粥供民眾外帶享用。

近年來，北投紗帽山溫泉區的經營型態出現變化，結合泡湯與餐飲的業者逐漸減少。經營30年的椰林溫泉餐廳已於2025年結束營業，部分老牌溫泉業者也陸續轉手或進行改建。有同業指出，為了壓低營運成本，越來越多業者選擇只提供泡湯、不再供餐。

皇池曾經因偷拍案一度引起社會軒然大波。（圖／資料畫面）

