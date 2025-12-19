25年邦誼篤睦！林佳龍率榮邦經貿團抵達帛琉 感謝惠恕仁伉儷設宴款待

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（18）日率領「台帛榮邦經貿團」前往友邦帛琉共和國出訪4天。林佳龍稍早在社群平台透露，訪團一行已平安抵達，這是他第4次訪問帛琉，除了要感謝帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）伉儷晚間設宴款待外，更期許雙方能在民主、自由與人權等共享價值的基礎上，持續深化雙邊合作，為台帛合作再添新頁。

林佳龍透過臉書表示，他所率領「台帛榮邦經貿團」抵達我國在太平洋的堅實友邦帛琉；班機降落前一度遇上不穩定的氣流，所幸最終平安落地；即便天空不作美、細雨綿綿，依然不減「上帝的水族箱」的迷人風采。

惠恕仁總統（左）與林佳龍部長（右）開心自拍。（圖／翻攝林佳龍臉書）

林佳龍說，他要感謝帛琉國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）親自接機，並全程陪同訪團行程，更要謝謝惠恕仁總統伉儷晚間設宴款待，讓所有團員都倍感溫馨。

林佳龍（左）合惠恕仁（右）大方比出手指愛心合影。（圖／翻攝林佳龍臉書）

林佳龍提到，這是他第4次訪問帛琉，特別邀請來自觀光、醫療、綠能等領域的台灣企業代表一同前來，實地考察、評估雙邊合作機會。

惠恕仁（左）及林佳龍（右）會談。（圖／翻攝林佳龍臉書）

惠恕仁總統則在致詞中提及，台帛在共享民主、自由與人權的價值基礎上，建立起真誠、穩固而長久的情誼，也正攜手向前、共同成長，堪稱國與國合作的典範；他也特別指出，台灣在科技與創新上的優勢，正為帛琉打開通往未來的一扇窗。

展望未來，林佳龍指出，台灣將持續以「總合外交」 （Integrated Diplomacy）的方式，協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，讓雙邊夥伴關係更上層樓。

他也強調，每一次來訪，都能感受到帛琉政府滿滿的溫暖；從南島文化的連結，到一項項合作計畫的落實，台帛情誼持續深化，期待這趟行程，能為台帛合作再添新頁，為共享繁榮再向前一步。







