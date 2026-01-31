25年首例死亡案！北市7旬翁染漢他病毒喪命

▲疾管署署長羅一鈞。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 國內今年首例漢他病毒確診案，台北市大安區7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。疾管署長羅一鈞今（31）日指出，這也是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案。

北市衛生局表示，該名70多歲男性近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

廣告 廣告

疾管署長羅一鈞對此表示，這是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案，呼籲落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，疾管署建議，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

七旬翁確診漢他病毒亡 北市環保局：下週加強全市環境整頓

今年國內首例染漢他病毒死亡 北市衛生局提醒：落實防鼠3不措施

國內爆今年首例漢他病毒！哪些症狀要注意、如何預防 QA一次看懂