25年首例漢他病毒死亡個案 北市大安區翁發病8天亡

台北市 / 綜合報導

台北市大安區出現全台25年來，首宗漢他病毒死亡個案！疾管署昨(30)日公布今年首例漢他病毒確診病例，感染者是居住在北市大安區的一名70多歲老翁，他在1月上旬出現咳喘等症狀，發病短短8天就過世，29日北市衛生局在他的住家附近捕獲2隻老鼠，檢驗呈陽性，推測就是感染主因。醫師提醒漢他病毒目前在臨床上沒有特效藥，最重要的是預防感染。

兩隻大老鼠，被北市衛生局抓進，鐵籠裡關緊緊，因為他們身上的漢他病毒，造成台灣25年來，首例漢他病毒死亡個案，感染者是台北市大安區，一名70多歲的老翁，近期沒有國內外旅遊史，主要活動範圍也都在住家附近，不過經疫情調查發現，他的住家周遭常有鼠類出沒。

廣告 廣告

1月6日他開始咳喘低血壓，8日出現腸胃症狀畏寒發燒，5天後因為敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22號檢驗確診漢他病毒，而衛生局27號對他的同住家人採檢都是陰性，29日在住家附近兩隻鼠隻檢驗呈陽性。

環保局也趕緊針對他的住家，半徑200公尺內進行消毒孳清跟投藥滅鼠，台北市衛生局疾病管制科科長余燦華說：「接觸到老鼠的尿，糞便或吸到被汙染的灰塵都可能感染，不讓老鼠進來，不讓老鼠住下來，不讓老鼠有東西吃，看到鼠糞不要用掃的也不要用吸塵器。」

衛生局提醒，打掃時看到鼠糞應先消毒待30分鐘後，再利用拋棄式紙巾抹布或舊報紙清理，以垃圾袋密封後丟棄，嚴防漢他病毒傳染，畢竟老翁確診從發病到死亡才短短8天，致死的風險不容小覷。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說：「漢他病毒一旦發病，其實我們在臨床上並沒有很好的治療方式，能夠做的只是支持性療法，針對漢他病毒其實最重要的是預防。」疾管署統計，漢他病毒確診病例，從2017年至今累計44例，其中男性占比百分之66，40歲以上群組也佔百分之66，如今發生確診死亡病例，相關單位也繃緊神經全面戒備。

原始連結







更多華視新聞報導

國內增1例漢他病毒 感染源待釐清 疾管署提醒民眾落實防鼠「三不」措施

國內今年首例日本腦炎死亡！ 高雄60歲翁發病9天過世

影帝金哈克曼妻死因曝 疑遭鼠咬染「漢他病毒」亡

