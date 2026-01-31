25年首例 老翁染漢他病毒死亡

國內近期出現漢他病毒死亡個案，死者為台北市大安區1名70多歲男性，疾管署長羅一鈞1月31日表示，該個案為民國89年以來首例死亡個案。另據疾管署統計，我國自106年以來共累計44例漢他個案，大多集中在1至5月，以1月最多，建議民眾過年前大掃除時應戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

被視為高級住宅區的大安區發生漢他疫情引發關注，疾管署發言人林明誠解釋，老鼠習慣人口密集環境，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠都是漢他重要病媒。106年至今全國累計44例漢他感染者，以1月共8例最多，另30至59歲有32人、占四分之三，許多病例與暴露風險較高的市場工作有關。

廣告 廣告

國民黨北市議員王欣儀指出，前市長郝龍斌任內每年統一辦理全市滅鼠周，柯文哲任內卻取消，由各里「單打獨鬥」致出現防疫破洞，市府應盡快研擬重啟計畫。環保局回應，為避免單一時間投藥誤毒大型禽類，才改以強化平時防治及環境整頓為主。

民眾黨北市議員陳宥丞昨指控內湖動物之家成「米奇妙妙屋」，成群老鼠在籠舍旁亂竄，有志工、民眾被咬傷，還有被狗咬死的鼠屍，質疑動保處讓毛孩身處風險中。動保處回應，均定期提供心絲蟲及外寄生蟲預防藥物，新建動物之家預計116年9月完工，並規畫飼料保存及垃圾存放防治鼠患。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈建議，防鼠應檢查居家環境孔洞、門縫及通風口，排水孔應加裝孔徑小於1公分的金屬網，甚至加裝金屬擋板；食物須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，餵食寵物後應立即收好飼料；另清理庫房死角，避免堆積雜物成為老鼠築巢所在。