25架次共機越台海中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 59 分鐘前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 18 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了
台灣友邦恐再少一個？加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」的傅萊德（Godwin Friday）宣布獲勝，且新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，外交部回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 19 小時前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 2 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
宏都拉斯總統大選變「外交戰」 台灣有望逆轉勝中國｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，將在明天(11/30)舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度，不分軒輊，其中兩人更宣布，如果當選後，將會和北京斷交、恢復對台邦交。目前民調領先的候選人，分別是前副總統納斯拉亞、和前首都市長阿斯夫拉，兩人挺台立場堅定，同時也希望深化與美國的關係。鏡新聞 ・ 19 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。原文出處：快新聞／終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了 更多民視新聞報導高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標民視影音 ・ 21 小時前
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見；國會國民黨團更要求總統，先為此前來國會專案報告。然而，近兩年不斷充當藍營盟友的民眾黨主席黃國昌，這次卻不同調，竟還嗆賴，「自己留在總統府開記者會就好了」。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨（28）公開表示，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告。然而，黃國昌今（29）日受訪時卻回「毫無期待」，並表示，倘若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒有回答國會議員相關問題，這樣的宣傳沒有意義。他接著竟還嗆，「自己留在總統府開記者會就好了」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）黃國昌又稱，賴曾於2024年總統大選時，承諾不僅要到國會進行國情報告、且願意接受立委質詢；他進一步表示，雖然賴團隊後來澄清是「諮詢」而非「質詢」，自己卻依舊認為，總統2024年給出的承諾跳票了。「為何可以這樣跳票？等選上總統以後，才說只願意來立法院宣講、卻不願意面對問題；那我比較率直地講，如果是這樣的話，留在總統府自己開記者會就可以了」，黃國昌說。他接著表示，自己知道藍營及林沛祥等人，有提出這樣的想法，「但我可以很明確告訴大家，站在台灣民眾黨的立場，從來沒改變過要求賴清德先履行承諾的想法」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）另，針對總統府日前闢謠、澄清賴清德並未「證實」中國2027年將武統台灣，黃國昌則是重申，將事情說清楚講明白，是一個總統該做的事情。黃又說，總統應扮演安定民心的角色，別讓人民恐慌，因此應想辦法解決問題，而非製造更多問題。所以他稱，倘若賴的發言確實有造成民心動盪，出面說清楚也是有必要的。而黃國昌也建議，倘若賴真的認為，2027年中共有可能武統台灣，自己就會非常關心，我們已經花很多錢向美國軍購，那能否2027年以前全部交貨？會不會台灣人被當「盤子」，付了錢卻拿不到東西？原文出處：快新聞／黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好 更多民視新聞報導恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期民視影音 ・ 15 小時前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 34 分鐘前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前