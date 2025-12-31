25樓墜下竟沒死！泰國女與夫爭吵後墜樓 奇蹟生還原因曝光

泰國一名人妻與丈夫大吵後，從25樓高空墜樓，救援小組獲報到場緊急急救。（翻攝臉書粉專อธิปบูรพา）

泰國近日上演了一場驚心動魄的墜樓奇蹟！一名女子從25樓的高空跌落，沒想到命大活了下來。調查小組分析，當時正好有一陣強勁怪風把她吹向底下的游泳池，水池的緩衝力保住了她的性命，簡直是現實版的死裡逃生。雖然避開了死神，但女子傷勢依然非常嚴重，仍在與時間賽跑搶救中。

人妻生還卻重傷

根據《Thaiger》報導，一棟豪宅公寓的警衛當天早上發現有人墜樓後，嚇得趕緊報案，救援小組火速趕抵現場，看到女子渾身濕透躺在池畔，臉部和鼻子都不斷冒血，情況相當危急，醫護人員立刻接手將她緊急送醫。

墜羅原因尚待調查

根據警方後續追查，這名26歲的泰國女子跟外籍丈夫住在25樓，有鄰居在事發前聽到這對夫妻大吵大鬧，氣氛非常緊繃。目前警方還無法斷定這到底是失足、想不開，還是被人惡意推落，只能先把她丈夫帶回警局釐清，並調閱監視器拼湊事情的全貌。

廣告 廣告

調查人員感嘆女子簡直是奇蹟化身，從25層樓墜下還能撿回一命真的是老天保佑，推測是風力改變了墜落軌跡，讓她幸運掉入泳池，降低了高空墜落的衝擊，但高空墜地的衝擊力還是讓她受傷慘重，目前仍在醫院與死神搏鬥。

《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

張文畏罪自殺？ 高大成曝如何查出墜樓意圖關鍵

中壢藍可兒懸案／氣質正妹人間蒸發8年 唯一知情男友離奇墜樓成懸案

他曾是正能量輔導長...退役少尉三重頂樓持刀擄前女友 後墜15樓亡！性情大變原因曝